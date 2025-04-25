https://ria.ru/20250425/bespilotnik-2013463148.html

В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 25.04.2025

В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:43:00+03:00

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2025-04-25T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "БПЛА украинских террористов нанес удар по многоквартирному дому в поселке Гольмовский (Никитовский район)", - написал мэр в Telegram-канале. По его данным, никто не пострадал. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250425/vsu-2013308578.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, стирол