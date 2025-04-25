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В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/bespilotnik-2013463148.html
В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 25.04.2025
В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:43:00+03:00
2025-04-25T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "БПЛА украинских террористов нанес удар по многоквартирному дому в поселке Гольмовский (Никитовский район)", - написал мэр в Telegram-канале. По его данным, никто не пострадал. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013308578.html
горловка
гольмовский
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Мэр Приходько: БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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БПЛА. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в поселке Гольмовский в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"БПЛА украинских террористов нанес удар по многоквартирному дому в поселке Гольмовский (Никитовский район)", - написал мэр в Telegram-канале.
По его данным, никто не пострадал.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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