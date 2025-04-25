Рейтинг@Mail.ru
В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:31 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/berlin-2013490506.html
В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы
В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы
Полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:31:00+03:00
2025-04-25T18:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила газета Berliner Morgenpost. "Полиция Берлина вновь издаст общее распоряжение, запрещающее демонстрацию российских флагов и знамен на… "День Победы" 8 и 9 мая у советских мемориалов в городе. Это подтвердил представитель полиции в беседе с редакцией. Сообщается, что распоряжение всё ещё находится в стадии подготовки и будет действовать с 6 утра (7.00 мск – ред.) 8 мая до 22.00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков", - пишет Berliner Morgenpost. В прошлом году была запрещена демонстрация флагов РФ, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек. В четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html
https://ria.ru/20250424/rossija-2013239337.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы

Полиция Берлина планирует запретить флаги СССР и РФ на праздновании Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила газета Berliner Morgenpost.
"Полиция Берлина вновь издаст общее распоряжение, запрещающее демонстрацию российских флагов и знамен на… "День Победы" 8 и 9 мая у советских мемориалов в городе. Это подтвердил представитель полиции в беседе с редакцией. Сообщается, что распоряжение всё ещё находится в стадии подготовки и будет действовать с 6 утра (7.00 мск – ред.) 8 мая до 22.00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков", - пишет Berliner Morgenpost.
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы
22 апреля, 23:58
В прошлом году была запрещена демонстрация флагов РФ, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.
В четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы
24 апреля, 16:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Мария Захарова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала