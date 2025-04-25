https://ria.ru/20250425/berlin-2013490506.html

В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы

В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы - РИА Новости, 25.04.2025

В Берлине хотят запретить использование флагов России и СССР на Дне победы

Полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:31:00+03:00

2025-04-25T18:31:00+03:00

2025-04-25T18:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

германия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила газета Berliner Morgenpost. "Полиция Берлина вновь издаст общее распоряжение, запрещающее демонстрацию российских флагов и знамен на… "День Победы" 8 и 9 мая у советских мемориалов в городе. Это подтвердил представитель полиции в беседе с редакцией. Сообщается, что распоряжение всё ещё находится в стадии подготовки и будет действовать с 6 утра (7.00 мск – ред.) 8 мая до 22.00 9 мая в районах вокруг мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков", - пишет Berliner Morgenpost. В прошлом году была запрещена демонстрация флагов РФ, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек. В четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

https://ria.ru/20250424/rossija-2013239337.html

россия

германия

берлин (город)

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в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне