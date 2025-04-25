Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 25.04.2025 (обновлено: 23:14 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/belousov-2013521669.html
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск" и заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:32:00+03:00
2025-04-25T23:14:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_0:0:2655:1494_1920x0_80_0_0_26f8ab52d432a6469bc0752c222b1ebb.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск" и заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ, сообщили в ведомстве. "Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Курск", где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач в зоне ответственности группировки и характере действий противника.Как отметили в ведомстве, Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений в Курской области и вручил государственные награды военным, проявившим отвагу, мужество и героизм.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории. С начала вторжения противника войска взяли под контроль 64 населенных пункта, более половины из них, включая Суджу, — в марте и апреле. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают украинские боевиков из региона.Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих и 412 танков.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013397488.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_224:0:2655:1823_1920x0_80_0_0_74363cd4abbdf1be6ea40598cfcac067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, курская область
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Курская область
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области

Белоусов высоко оценил результаты группировки ВС РФ в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск" и заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ, сообщили в ведомстве.
"Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Курск", где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области", — говорится в заявлении.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
Вчера, 13:42
Уточняется, что генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач в зоне ответственности группировки и характере действий противника.
Как отметили в ведомстве, Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений в Курской области и вручил государственные награды военным, проявившим отвагу, мужество и героизм.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории. С начала вторжения противника войска взяли под контроль 64 населенных пункта, более половины из них, включая Суджу, — в марте и апреле. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают украинские боевиков из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих и 412 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала