https://ria.ru/20250425/belousov-2013521669.html
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск" и заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:32:00+03:00
2025-04-25T22:32:00+03:00
2025-04-25T23:14:00+03:00
безопасность
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андрей белоусов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск" и заслушал доклады командования об уничтожении ВСУ, сообщили в ведомстве. "Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Курск", где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действию войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру о выполнении боевых задач в зоне ответственности группировки и характере действий противника.Как отметили в ведомстве, Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений в Курской области и вручил государственные награды военным, проявившим отвагу, мужество и героизм.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории. С начала вторжения противника войска взяли под контроль 64 населенных пункта, более половины из них, включая Суджу, — в марте и апреле. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают украинские боевиков из региона.Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих и 412 танков.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013397488.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, курская область
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Курская область
Белоусов проинспектировал группировку ВС России в Курской области
Белоусов высоко оценил результаты группировки ВС РФ в Курской области