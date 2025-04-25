https://ria.ru/20250425/belgrad-2013505627.html

Экс-замглавы МИД России оценил идею Вучича о саммите мировых лидеров

Экс-замглавы МИД России оценил идею Вучича о саммите мировых лидеров - РИА Новости, 25.04.2025

Экс-замглавы МИД России оценил идею Вучича о саммите мировых лидеров

Предложение президента Сербии Александра Вучича организовать в начале 2026 года в Белграде саммит мировых лидеров с участием российского президента Владимира... РИА Новости, 25.04.2025

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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Предложение президента Сербии Александра Вучича организовать в начале 2026 года в Белграде саммит мировых лидеров с участием российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и других глав государств и правительств является здравой и рабочей, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД РФ, исполнительный директор фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Леонид Драчевский. Вучич в ночь на пятницу озвучил идею в марте-мае 2026 года провести в Белграде политический форум с участием Путина, Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров, "что никто другой в мире не способен сделать". "Я считаю это здравой и интересной инициативой. Конечно, это будет зависеть от их (мировых лидеров - ред.) собственного желания и настроя. Если даже кто-то не приедет, то в этом тоже нет ничего страшного, так что это вполне хороший, рабочий вариант", - сказал российский дипломат в разговоре с агентством. Вучич 6 апреля рассказал о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии": Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе, и он не питает лишних надежд. Тогда же он озвучил ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая", отметив, что для разговора с Трампом у него - бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ. В середине апреля президент Сербии заявил, что планирует обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, а также ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".

https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html

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в мире, белград (город), россия, сербия, александр вучич, леонид драчевский