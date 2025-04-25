Экс-замглавы МИД России оценил идею Вучича о саммите мировых лидеров
Экс-замглавы МИД РФ Драчевский оценил идею собрать мировых лидеров в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Предложение президента Сербии Александра Вучича организовать в начале 2026 года в Белграде саммит мировых лидеров с участием российского президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и других глав государств и правительств является здравой и рабочей, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД РФ, исполнительный директор фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Леонид Драчевский.
Вучич в ночь на пятницу озвучил идею в марте-мае 2026 года провести в Белграде политический форум с участием Путина, Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Джорджи Мелони, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров, "что никто другой в мире не способен сделать".
"Я считаю это здравой и интересной инициативой. Конечно, это будет зависеть от их (мировых лидеров - ред.) собственного желания и настроя. Если даже кто-то не приедет, то в этом тоже нет ничего страшного, так что это вполне хороший, рабочий вариант", - сказал российский дипломат в разговоре с агентством.
Вучич 6 апреля рассказал о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии": Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе, и он не питает лишних надежд. Тогда же он озвучил ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая", отметив, что для разговора с Трампом у него - бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ.
В середине апреля президент Сербии заявил, что планирует обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, а также ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".
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