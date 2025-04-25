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Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат - РИА Новости, 25.04.2025
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15:11 25.04.2025 (обновлено: 15:16 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/bastrykin--2013426883.html
Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат
Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат - РИА Новости, 25.04.2025
Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:11:00+03:00
2025-04-25T15:16:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство генерала москалика
александр бастрыкин
ярослав москалик
балашиха
нестеров
светлана петренко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета", - сказала она.Для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России."По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавила Петренко.Ранее официальный представитель СК России сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html
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балашиха
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
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следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство генерала москалика, александр бастрыкин, ярослав москалик, балашиха, нестеров, светлана петренко, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Убийство генерала Москалика, Александр Бастрыкин, Ярослав Москалик, Балашиха, Нестеров, Светлана Петренко, Общество
Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета", - сказала она.
Для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.
"По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавила Петренко.
Ранее официальный представитель СК России сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Следователи начали осматривать место, где при взрыве погиб генерал Москалик
Вчера, 13:11
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство генерала МоскаликаАлександр БастрыкинЯрослав МоскаликБалашихаНестеровСветлана ПетренкоОбщество
 
 
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