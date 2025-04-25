https://ria.ru/20250425/bastrykin--2013426883.html

Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат - РИА Новости, 25.04.2025

Глава СК поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:11:00+03:00

2025-04-25T15:11:00+03:00

2025-04-25T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика. По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета", - сказала она.Для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России."По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления", - добавила Петренко.Ранее официальный представитель СК России сообщала, что по факту взрыва автомобиля Volkswagen Golf в районе дома 2 по улице Нестерова в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html

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балашиха

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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T15:11 true PT0M07S

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