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Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
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18:43 25.04.2025 (обновлено: 18:55 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/balashikha-2013493089.html
Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе
Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе
Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:43:00+03:00
2025-04-25T18:55:00+03:00
балашиха
россия
дмитрий песков
ярослав москалик
павел зарубин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик."Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
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балашиха, россия, дмитрий песков, ярослав москалик, павел зарубин, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика
Балашиха, Россия, Дмитрий Песков, Ярослав Москалик, Павел Зарубин, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство генерала Москалика
Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе

Песков: Киев показывает сущность, продолжая террористическую деятельность в РФ

© РИА Новости / Максим БлиновЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
"Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Ритуальный автомобиль на месте взрыва в Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
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БалашихаРоссияДмитрий ПесковЯрослав МоскаликПавел ЗарубинСледственный комитет России (СК РФ)Убийство генерала Москалика
 
 
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