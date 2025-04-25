https://ria.ru/20250425/balashikha-2013493089.html

Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе

Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025

Песков высказался о подрыве автомобиля в Балашихе

Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:43:00+03:00

2025-04-25T18:43:00+03:00

2025-04-25T18:55:00+03:00

балашиха

россия

дмитрий песков

ярослав москалик

павел зарубин

следственный комитет россии (ск рф)

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, показывая свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик."Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее в пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013447124.html

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балашиха, россия, дмитрий песков, ярослав москалик, павел зарубин, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала москалика