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Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал

Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал - РИА Новости, 25.04.2025

Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал

Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Балашихе автомобиля, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:08:00+03:00

2025-04-25T13:08:00+03:00

2025-04-25T14:36:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Балашихе автомобиля, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. На кадрах видно горящую машину. Взрыв прогремел днем. На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установит причины взрыва и личность пострадавшего.Следственный комитет возбудил уголовное дело.

московская область (подмосковье)

балашиха

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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T13:08 true PT0M07S

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