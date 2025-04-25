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Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал
Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал - РИА Новости, 25.04.2025
Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал
Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Балашихе автомобиля, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:08:00+03:00
2025-04-25T13:08:00+03:00
2025-04-25T14:36:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Балашихе автомобиля, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. На кадрах видно горящую машину. Взрыв прогремел днем. На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установит причины взрыва и личность пострадавшего.Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
2025-04-25T13:08
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, видео, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Балашихе автомобиля, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
На кадрах видно горящую машину.
Взрыв прогремел днем. На место прибыла следственно-оперативная группа. Она установит причины взрыва и личность пострадавшего.
2025-04-25T13:08
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PT0M07S
Появились кадры с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал
Появилось видео с места взрыва в Подмосковье, при котором погиб генерал Москалик