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На улице в Симферополе сгорел автобус

На улице в Симферополе сгорел автобус - РИА Новости, 25.04.2025

На улице в Симферополе сгорел автобус

Пассажирский автобус сгорел в Симферополе, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:47:00+03:00

2025-04-25T14:47:00+03:00

2025-04-25T14:47:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский автобус сгорел в Симферополе, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу: город Симферополь, улица Ракетная. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Спасатели локализовали пожар на площади 10 квадратных метров. В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что по факту возгорания маршрутки начата проверка. Как сообщает крымское управление СК РФ, следователи дадут оценку техническому состоянию транспортного средства и прохождению предрейсового осмотра водителя, а также в целом обслуживанию автобуса. "Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших и погибших граждан нет", - подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20250326/dtp-2007472872.html

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика крым