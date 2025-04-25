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На улице в Симферополе сгорел автобус - РИА Новости, 25.04.2025
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14:47 25.04.2025
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На улице в Симферополе сгорел автобус
На улице в Симферополе сгорел автобус - РИА Новости, 25.04.2025
На улице в Симферополе сгорел автобус
Пассажирский автобус сгорел в Симферополе, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:47:00+03:00
2025-04-25T14:47:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский автобус сгорел в Симферополе, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу: город Симферополь, улица Ракетная. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Спасатели локализовали пожар на площади 10 квадратных метров. В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что по факту возгорания маршрутки начата проверка. Как сообщает крымское управление СК РФ, следователи дадут оценку техническому состоянию транспортного средства и прохождению предрейсового осмотра водителя, а также в целом обслуживанию автобуса. "Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших и погибших граждан нет", - подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20250326/dtp-2007472872.html
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симферополь
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
На улице в Симферополе сгорел автобус

МЧС: на улице в Симферополе сгорел пассажирский автобус, никто не пострадал

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramПассажирский автобус сгорел в Симферополе
Пассажирский автобус сгорел в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Пассажирский автобус сгорел в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Пассажирский автобус сгорел в Симферополе, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании автобуса по адресу: город Симферополь, улица Ракетная. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Спасатели локализовали пожар на площади 10 квадратных метров.
В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что по факту возгорания маршрутки начата проверка.
Как сообщает крымское управление СК РФ, следователи дадут оценку техническому состоянию транспортного средства и прохождению предрейсового осмотра водителя, а также в целом обслуживанию автобуса.
"Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших и погибших граждан нет", - подчеркнули в управлении.
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ПроисшествияСимферопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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