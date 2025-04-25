https://ria.ru/20250425/avstriya-2013526947.html

Российских дипломатов не пригласили на празднование дня Победы в Австрии

Российских дипломатов не пригласили на празднование дня Победы в Австрии - РИА Новости, 25.04.2025

Российских дипломатов не пригласили на празднование дня Победы в Австрии

Власти Австрии не приглашали российских дипломатов отмечать освобождение страны от нацизма, но проводить собственные акции к Дню Великой Победы не препятствуют, РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T23:47:00+03:00

2025-04-25T23:47:00+03:00

2025-04-25T23:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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австрия

россия

дмитрий любинский

вена

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Власти Австрии не приглашали российских дипломатов отмечать освобождение страны от нацизма, но проводить собственные акции к Дню Великой Победы не препятствуют, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Австрийские федеральные власти продолжают свою ущербную практику, полностью отказавшись от приглашения представителей посольства на любого рода официальные и даже полуофициальные мероприятия, в том числе посвященные освобождению Австрии от нацизма", - отметил дипломат. Собеседник агентства в качестве одного из примеров привел запланированную на 27 апреля церемонию в Хофбурге по случаю 80-летия провозглашения Австрийской Республики. "Без представителей России как продолжательницы Советского Союза данное действо выглядит абсурдно, ведь формирование временного правительства новой Австрии во главе с канцлером Карлом Реннером ровно через две недели после героического взятия Вены частями Красной Армии 13 апреля 1945 года стало возможным лишь с согласия и при непосредственном участии советского военного командования", - пояснил Любинский. Дипломат также напомнил, что силы союзников на тот момент еще даже не вступили на территорию современной Австрии. "Еще одним безнравственным примером является неприглашение официальных представителей России на торжества, посвященные восьмидесятой годовщине освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 11 мая. Будем вновь работать по собственной программе. Накануне, 10 мая в мемориальном комплексе проведем памятную акцию с участием большой делегации сотрудников всех российских представительств в Австрии и членов их семей. Вместе с нами в одном строю пройдут педагоги и ученики школы при посольстве России, гордо носящей имя Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева, мученически павшего в этом лагере смерти в феврале 1945 года", - добавил посол. Тем не менее, по его словам, "на официальном шествии в Маутхаузене 11 мая флаг России образно говоря будет поднят" - понесут его делегация родственников бывших советских узников концлагеря во главе с вице-президентом Международного комитета Маутхаузена А.В. Конопатченковым и, как и в прошлые два года, группа активистов из числа соотечественников. "В целом же – в сравнении с известными странами западного лагеря – австрийские власти непреодолимых препятствий при проведении нами собственных памятных мероприятий к юбилею Великой Победы не чинят", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20250425/rvio-2013513331.html

https://ria.ru/20250425/germaniya-2013525744.html

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в мире, австрия, россия, дмитрий любинский, вена, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне