https://ria.ru/20250425/aviakompanii-2013301677.html

Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты

Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты - РИА Новости, 25.04.2025

Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты

Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с... РИА Новости, 25.04.2025

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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. Лоукостер Pegasus сообщил РИА Новости, что до вечера пятницы пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определенной даты. В свою очередь в Turkish Airlines и Ajet сообщили, что принимают до 7 мая заявки от пассажиров рейсов, вылетавших или приземлявшихся в Стамбуле. Авиакомпании обещают вернуть деньги и за не использованные билеты. Ранее компании установили на сутки потолок цен на внутренние рейсы в размере 1750 лир (46 долларов).

https://ria.ru/20250423/stambul-2013052524.html

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