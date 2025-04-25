Рейтинг@Mail.ru
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:42 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/aviakompanii-2013301677.html
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты - РИА Новости, 25.04.2025
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты
Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:42:00+03:00
2025-04-25T00:42:00+03:00
туризм
стамбул
turkish airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938197545_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_b3c46ce5e098705cf37070c03728c5ce.jpg
СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. Лоукостер Pegasus сообщил РИА Новости, что до вечера пятницы пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определенной даты. В свою очередь в Turkish Airlines и Ajet сообщили, что принимают до 7 мая заявки от пассажиров рейсов, вылетавших или приземлявшихся в Стамбуле. Авиакомпании обещают вернуть деньги и за не использованные билеты. Ранее компании установили на сутки потолок цен на внутренние рейсы в размере 1750 лир (46 долларов).
https://ria.ru/20250423/stambul-2013052524.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938197545_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_695da950588ef98f36e52f8d0b672bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, turkish airlines
Туризм, Стамбул, Turkish Airlines
Турецкие авиакомпании разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты

Турецкие авиакомпании разрешили сдать без штрафов билеты из-за землетрясения

© AP Photo / Lefteris PitarakisМеждународный аэропорт Стамбула
Международный аэропорт Стамбула - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Международный аэропорт Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet разрешили пассажирам сдать без штрафов билеты на внутренние рейсы или поменять дату вылета в связи с землетрясением в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи.
Лоукостер Pegasus сообщил РИА Новости, что до вечера пятницы пассажиры внутренних рейсов с вылетом из Стамбула или прилетом могут бесплатно поменять дату вылета на рейсы в течение недели или могут обменять билет на билет без определенной даты.
В свою очередь в Turkish Airlines и Ajet сообщили, что принимают до 7 мая заявки от пассажиров рейсов, вылетавших или приземлявшихся в Стамбуле. Авиакомпании обещают вернуть деньги и за не использованные билеты.
Ранее компании установили на сутки потолок цен на внутренние рейсы в размере 1750 лир (46 долларов).
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиянка о землетрясении в Стамбуле: люди выбегали из домов в пижамах
23 апреля, 21:07
 
ТуризмСтамбулTurkish Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала