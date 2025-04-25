https://ria.ru/20250425/ataka-2013328400.html
Глава Нижегородской области рассказал об отражении атаки ВСУ
Глава Нижегородской области рассказал об отражении атаки ВСУ - РИА Новости, 25.04.2025
Глава Нижегородской области рассказал об отражении атаки ВСУ
Атаку БПЛА отразили утром в Нижегородской области, последствий не зафиксировано, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:32:00+03:00
2025-04-25T09:32:00+03:00
2025-04-25T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
глеб никитин
нижегородская область
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили утром в Нижегородской области, последствий не зафиксировано, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Силы и средства ПВО сегодня утром снова отразили атаку БПЛА. Разрушения и последствия не зафиксированы", - написал Никитин в своей Telegram-канале. Ранее Минобороны сообщило о том, российская ПВО с 20:10 мск до 6:00 мск сбила 79 украинских БПЛА. Два из них уничтожены и перехвачены над территорией Нижегородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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глеб никитин, нижегородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Глеб Никитин, Нижегородская область, Безопасность
Глава Нижегородской области рассказал об отражении атаки ВСУ
Нижегородский губернатор Никитин: последствий после отражения атаки ВСУ нет