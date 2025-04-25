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Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области
Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:10:00+03:00
2025-04-25T05:10:00+03:00
2025-04-25T08:46:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника", — заявили в ведомстве.По данным Минобороны от четверга, за сутки потери ВСУ на этом участке составили более 150 человек. Также они лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки РСЗО, десяти автомобилей, 11 пунктов управления БПЛА и двух складов боеприпасов.Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 860 военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ВДВ уничтожили украинских боевиков в Курской области
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области