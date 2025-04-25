https://ria.ru/20250425/arest-2013478420.html

Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали

Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали - РИА Новости, 25.04.2025

Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали

Суд арестовал четверых членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:40:00+03:00

2025-04-25T17:40:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал четверых членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/terakt-2013110679.html

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