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Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали - РИА Новости, 25.04.2025
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17:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/arest-2013478420.html
Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали
Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали - РИА Новости, 25.04.2025
Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали
Суд арестовал четверых членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:40:00+03:00
2025-04-25T17:40:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал четверых членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ", – говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали

Четырех мужчин, готовивших нападение на отдел полиции в Дагестане, арестовали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал четверых членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дагестане, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ", – говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияОбщество
 
 
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