https://ria.ru/20250425/arest-2013328820.html

Отчиму мальчика из Кузбасса, над которым он издевался, продлили арест

Отчиму мальчика из Кузбасса, над которым он издевался, продлили арест - РИА Новости, 25.04.2025

Отчиму мальчика из Кузбасса, над которым он издевался, продлили арест

Отчима и мать мальчика из Кузбасса, над которым они издевались, оставили под арестом до 27 июля, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:35:00+03:00

2025-04-25T09:35:00+03:00

2025-04-25T09:35:00+03:00

кемеровская область

новокузнецк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Отчима и мать мальчика из Кузбасса, над которым они издевались, оставили под арестом до 27 июля, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим были арестованы. Как пояснил РИА Новости собеседник агентства, срок содержания под стражей обвиняемых истекает, но предварительное следствие не может быть завершено, так как "уголовное дело представляет особую сложность ввиду длительного периода совершения преступления с апреля 2021 года до 26 ноября 2024, и различных мест совершения преступлений на территориях Кемеровской области и города Новосибирска". Также следствию необходимостью провести значительное количество следственных и процессуальных действий, установить место проживания семьи на данных территориях, установить и допросить очевидцев преступления, а также провести множество судебных экспертиз. Собеседник агентства подчеркнул, что обвиняемые могут воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказав давление на потерпевшего ребенка, чтобы он изменил показания, изобличающих отчима и мать в преступных деяниях. "Кузнецкий районный суд города Новокузнецка продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – сказал представитель объединенного пресс-центра судов Кузбасса.

https://ria.ru/20250114/moskva-1993638624.html

https://ria.ru/20240926/moskva-1974868618.html

кемеровская область

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, новокузнецк, общество