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Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля - РИА Новости, 25.04.2025
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08:06 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/aprel--2013320375.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля - РИА Новости, 25.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля
Апрель в Москве закончится холодным "аккордом", возможны мокрый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:06:00+03:00
2025-04-25T08:06:00+03:00
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общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Апрель в Москве закончится холодным "аккордом", возможны мокрый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу, в тылу циклона, ощутимо похолодает, под утро в городе плюс 1 - плюс 4, по области - ноль - плюс 5, днем в столице плюс 6 - плюс 9, в Подмосковье плюс 5 - плюс 10 - из-за ветреной погоды будет казаться, что на 3 градуса холоднее. При этом, после ночных прояснений, в дневные часы небо будет хмуриться, и местами не исключены слабые осадки - дождь, возможно с символическим мозаичным мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду", - рассказал Тишковец. По его словам, в воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В тылу регенерирующего циклона будет облачно с неустойчивыми "просветами", прошумят скоротечные заряды мокрого снега и ливневого дождя. В сумерках воздух в Москве остынет до около 0, в окрестностях заморозки до минус 2, после полудня в городе плюс 5 - плюс 8, в Подмосковье плюс 4 - плюс 9, что на 5-7 градусов ниже положенной по климату нормы. "В ночь на понедельник, благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит до 0 - минус 3, днем потеплеет до плюс 9 - плюс 12. Во вторник, в теплом секторе циклона, пройдут дожди, ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в среду, в последний день апреля, к утру плюс 3 - плюс 8, в разгар дня плюс 10 - плюс 15. "Апрель, который в целом на 3,2 градуса теплее нормы, завершится холодным аккордом", - заключил он.
https://ria.ru/20250425/pogoda-2013320264.html
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москва, общество, евгений тишковец
Москва, Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля

Синоптик Тишковец: апрель в Москве закончится холодным аккордом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Апрель в Москве закончится холодным "аккордом", возможны мокрый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу, в тылу циклона, ощутимо похолодает, под утро в городе плюс 1 - плюс 4, по области - ноль - плюс 5, днем в столице плюс 6 - плюс 9, в Подмосковье плюс 5 - плюс 10 - из-за ветреной погоды будет казаться, что на 3 градуса холоднее. При этом, после ночных прояснений, в дневные часы небо будет хмуриться, и местами не исключены слабые осадки - дождь, возможно с символическим мозаичным мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В тылу регенерирующего циклона будет облачно с неустойчивыми "просветами", прошумят скоротечные заряды мокрого снега и ливневого дождя. В сумерках воздух в Москве остынет до около 0, в окрестностях заморозки до минус 2, после полудня в городе плюс 5 - плюс 8, в Подмосковье плюс 4 - плюс 9, что на 5-7 градусов ниже положенной по климату нормы.
"В ночь на понедельник, благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит до 0 - минус 3, днем потеплеет до плюс 9 - плюс 12. Во вторник, в теплом секторе циклона, пройдут дожди, ночью плюс 2 - плюс 7, днем плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в среду, в последний день апреля, к утру плюс 3 - плюс 8, в разгар дня плюс 10 - плюс 15.
"Апрель, который в целом на 3,2 градуса теплее нормы, завершится холодным аккордом", - заключил он.
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