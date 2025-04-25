Рейтинг@Mail.ru
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 25.04.2025 (обновлено: 01:51 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк прибыл в Рим на похороны папы Римского... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:43:00+03:00
2025-04-25T01:51:00+03:00
рим
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
умер папа римский франциск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922037566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a2fb8a40c07720985615a08a0009bb5.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска. "Двадцать четвертого апреля по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Рим. В ходе визита иерарх будет присутствовать на погребении папы Римского Франциска", - сообщается в Telegram-канале отдела. Отмечается, что глава ОВЦС встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут 26 апреля. Понтифика похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250424/papa-2013294588.html
рим
россия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922037566_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d982aeb12c8fdb130added1921df961e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, умер папа римский франциск, в мире
Рим, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Умер папа римский Франциск, В мире
Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского

Митрополит Антоний прибыл в Рим на похороны папы римского Франциска

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Антоний (Антон Севрюк)
Митрополит Антоний (Антон Севрюк) - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Митрополит Антоний (Антон Севрюк). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска.
"Двадцать четвертого апреля по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Рим. В ходе визита иерарх будет присутствовать на погребении папы Римского Франциска", - сообщается в Telegram-канале отдела.
Отмечается, что глава ОВЦС встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут 26 апреля. Понтифика похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Портрет папы римского Франциска - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Москве прошла заупокойная месса по папе римскому
Вчера, 22:58
 
РимРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатУмер папа римский ФранцискВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала