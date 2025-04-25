https://ria.ru/20250425/antonij-2013305834.html

Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского

Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского - РИА Новости, 25.04.2025

Представитель РПЦ прибыл в Рим на похороны папы римского

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк прибыл в Рим на похороны папы Римского... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T01:43:00+03:00

2025-04-25T01:43:00+03:00

2025-04-25T01:51:00+03:00

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк прибыл в Рим на похороны папы Римского Франциска. "Двадцать четвертого апреля по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Рим. В ходе визита иерарх будет присутствовать на погребении папы Римского Франциска", - сообщается в Telegram-канале отдела. Отмечается, что глава ОВЦС встретился с послом России в Ватикане Иваном Солтановским. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут 26 апреля. Понтифика похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250424/papa-2013294588.html

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рим, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, умер папа римский франциск, в мире