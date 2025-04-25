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Гидрологи спрогнозировали подъем воды на реке Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.04.2025
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10:39 25.04.2025 (обновлено: 10:41 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/amur-2013343318.html
Гидрологи спрогнозировали подъем воды на реке Амур в Хабаровском крае
Гидрологи спрогнозировали подъем воды на реке Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.04.2025
Гидрологи спрогнозировали подъем воды на реке Амур в Хабаровском крае
Подъемы воды на реке Амур в селах Хабаровского края прогнозируют гидрологи в течении пяти дней, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2025
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амур (река)
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ульчский район
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Подъемы воды на реке Амур в селах Хабаровского края прогнозируют гидрологи в течении пяти дней, сообщает краевой главк МЧС. "С 25 по 29 апреля на реке Амур в Ульчском районе между населенными пунктами Богородское и Тахта возможен подъем уровня воды. Это связано с процессом разрушения ледового покрова", - сообщает МЧС региона. Отмечается, что у села Богородское уровень воды может достигнуть отметки в 350-400 сантиметров ("неблагоприятное явление" - 4 метра, "опасное явление" - 5 метров). У села Тахта 500-530 сантиметров ("неблагоприятное явление" - 5 метров, "опасное явление" - 5,5 метра). Учитывая гидрометеорологический прогноз и анализируя статистические данные, имеется вероятность подтопления приусадебных участков, внутрипоселковых дорог и низких мест в населенном пункте, без угрозы хозяйственным объектам.
https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html
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амур (река)
хабаровский край
ульчский район
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амур (река), хабаровский край, ульчский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Амур (река), Хабаровский край, Ульчский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Гидрологи спрогнозировали подъем воды на реке Амур в Хабаровском крае

МЧС: подъем воды на Амуре в Хабаровском крае прогнозируют в течение пяти дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Амур
Река Амур - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Подъемы воды на реке Амур в селах Хабаровского края прогнозируют гидрологи в течении пяти дней, сообщает краевой главк МЧС.
"С 25 по 29 апреля на реке Амур в Ульчском районе между населенными пунктами Богородское и Тахта возможен подъем уровня воды. Это связано с процессом разрушения ледового покрова", - сообщает МЧС региона.
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Отмечается, что у села Богородское уровень воды может достигнуть отметки в 350-400 сантиметров ("неблагоприятное явление" - 4 метра, "опасное явление" - 5 метров). У села Тахта 500-530 сантиметров ("неблагоприятное явление" - 5 метров, "опасное явление" - 5,5 метра).
Учитывая гидрометеорологический прогноз и анализируя статистические данные, имеется вероятность подтопления приусадебных участков, внутрипоселковых дорог и низких мест в населенном пункте, без угрозы хозяйственным объектам.
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Амур (река)Хабаровский крайУльчский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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