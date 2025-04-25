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Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от претензий - РИА Новости, 25.04.2025
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Шоубиз
 
17:48 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/alsu-2013481143.html
Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от претензий
Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от претензий - РИА Новости, 25.04.2025
Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от претензий
Певица Алсу отказалась от имущественных требований к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, заявил РИА Новости адвокат последнего Александр Добровинский. РИА Новости, 25.04.2025
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шоубиз
алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Певица Алсу отказалась от имущественных требований к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, заявил РИА Новости адвокат последнего Александр Добровинский. "Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное. А это значит, что после отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде", - заявил он. Процесс о разделе совместно нажитого имущества проходил в Савеловском суде Москвы. Представители Алсу итоги заседания не комментировали. Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей. Их брак был расторгнут в суде в августе 2024 года.
https://ria.ru/20250304/alsu-2002953610.html
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алсу (алсу абрамова), александр добровинский, москва
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Александр Добровинский, Москва
Адвокат бывшего мужа Алсу утверждает, что она отказалась от претензий

Адвокат бывшего мужа Алсу: певица отказалась от имущественных требований

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица Алсу
Певица Алсу - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Певица Алсу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Певица Алсу отказалась от имущественных требований к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, заявил РИА Новости адвокат последнего Александр Добровинский.
"Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное. А это значит, что после отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде", - заявил он.
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Алсу против Абрамова: новый удар в битве за миллиарды
4 марта, 19:00
Процесс о разделе совместно нажитого имущества проходил в Савеловском суде Москвы. Представители Алсу итоги заседания не комментировали.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей. Их брак был расторгнут в суде в августе 2024 года.
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