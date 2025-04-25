https://ria.ru/20250425/aktsija-2013517977.html

В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"

В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"

Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T21:39:00+03:00

2025-04-25T21:39:00+03:00

2025-04-25T21:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

балтийск

калининградская область

советск

алексей беспрозванных

юрий левитан

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "С сегодняшнего дня по 4 мая на Калининградской железной дороге увидим "Эшелон Победы". Поезд уже прибыл в Балтийск, сделает остановки на станциях Багратионовска, Советска, Полесска, Нестерова, Гусева и Черняховска. Там же пройдёт концертная программа, а прибытие поезда будет сопровождать фонограмма с голосом диктора Юрия Левитана", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, прибытие эшелона совпало с 80-летней годовщиной взятия города-крепости Пиллау (ныне Балтийск) – последнего оплата Германии в Восточной Пруссии. "На железнодорожной станции Балтийска поезд, ведомый паровозом серии "Л", встречали сотни горожан, а также военнослужащие Балтийского флота. В составе эшелона приехала экспозиция с военной техникой, вооружением и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и подвигам защитников Родины", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "Эшелон Победы" реализует Калининградская железная дорога совместно с Балтийским флотом и администрациями муниципалитетов Калининградской области.

https://ria.ru/20250409/osvobozhdenie-2010044516.html

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балтийск

калининградская область

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балтийск, калининградская область, советск, алексей беспрозванных, юрий левитан, 80-летие победы в великой отечественной войне