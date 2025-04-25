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В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:39 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/aktsija-2013517977.html
В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"
В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"
Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:39:00+03:00
2025-04-25T21:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
балтийск
калининградская область
советск
алексей беспрозванных
юрий левитан
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "С сегодняшнего дня по 4 мая на Калининградской железной дороге увидим "Эшелон Победы". Поезд уже прибыл в Балтийск, сделает остановки на станциях Багратионовска, Советска, Полесска, Нестерова, Гусева и Черняховска. Там же пройдёт концертная программа, а прибытие поезда будет сопровождать фонограмма с голосом диктора Юрия Левитана", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, прибытие эшелона совпало с 80-летней годовщиной взятия города-крепости Пиллау (ныне Балтийск) – последнего оплата Германии в Восточной Пруссии. "На железнодорожной станции Балтийска поезд, ведомый паровозом серии "Л", встречали сотни горожан, а также военнослужащие Балтийского флота. В составе эшелона приехала экспозиция с военной техникой, вооружением и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и подвигам защитников Родины", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "Эшелон Победы" реализует Калининградская железная дорога совместно с Балтийским флотом и администрациями муниципалитетов Калининградской области.
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балтийск, калининградская область, советск, алексей беспрозванных, юрий левитан, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Балтийск, Калининградская область, Советск, Алексей Беспрозванных, Юрий Левитан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"

Губернатор Беспрозванных: "Эшелон Победы" стартовал в Калининградской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда Эшелон Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"С сегодняшнего дня по 4 мая на Калининградской железной дороге увидим "Эшелон Победы". Поезд уже прибыл в Балтийск, сделает остановки на станциях Багратионовска, Советска, Полесска, Нестерова, Гусева и Черняховска. Там же пройдёт концертная программа, а прибытие поезда будет сопровождать фонограмма с голосом диктора Юрия Левитана", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, прибытие эшелона совпало с 80-летней годовщиной взятия города-крепости Пиллау (ныне Балтийск) – последнего оплата Германии в Восточной Пруссии.
"На железнодорожной станции Балтийска поезд, ведомый паровозом серии "Л", встречали сотни горожан, а также военнослужащие Балтийского флота. В составе эшелона приехала экспозиция с военной техникой, вооружением и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и подвигам защитников Родины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "Эшелон Победы" реализует Калининградская железная дорога совместно с Балтийским флотом и администрациями муниципалитетов Калининградской области.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБалтийскКалининградская областьСоветскАлексей БеспрозванныхЮрий Левитан80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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