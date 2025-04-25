В Калининградской области стартовала акция "Эшелон Победы"
Губернатор Беспрозванных: "Эшелон Победы" стартовал в Калининградской области
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. Акция "Эшелон Победы" стартовала в Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"С сегодняшнего дня по 4 мая на Калининградской железной дороге увидим "Эшелон Победы". Поезд уже прибыл в Балтийск, сделает остановки на станциях Багратионовска, Советска, Полесска, Нестерова, Гусева и Черняховска. Там же пройдёт концертная программа, а прибытие поезда будет сопровождать фонограмма с голосом диктора Юрия Левитана", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, прибытие эшелона совпало с 80-летней годовщиной взятия города-крепости Пиллау (ныне Балтийск) – последнего оплата Германии в Восточной Пруссии.
"На железнодорожной станции Балтийска поезд, ведомый паровозом серии "Л", встречали сотни горожан, а также военнослужащие Балтийского флота. В составе эшелона приехала экспозиция с военной техникой, вооружением и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и подвигам защитников Родины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "Эшелон Победы" реализует Калининградская железная дорога совместно с Балтийским флотом и администрациями муниципалитетов Калининградской области.
В Калининграде акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
21 апреля, 13:09