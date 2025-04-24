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Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:40 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zvaniya-2013256870.html
Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы
Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы - РИА Новости, 24.04.2025
Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы
Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:40:00+03:00
2025-04-24T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новгородская областная дума
комарово
ленинград
новгородская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что в четверг прошло очередное заседание облдумы. "Новгородская областная Дума приняла постановление об обращении к временно исполняющему обязанности губернатора о присвоении почётных званий Новгородской области "Город воинской доблести" - городу Холм, и "Населенный пункт трудовой доблести" - селу Комарово Любытинского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее облдума направила необходимые документы и ходатайства в областной организационный комитет "Победа", где инициативу одобрили. Город Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками 2 августа 1941 года. Вплоть до освобождения 21 февраля 1944 года здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых Холм был полностью разрушен. Свыше 15 тысяч наших солдат и офицеров погибли в боях. Оставшиеся в городе мирные жители стали жертвами захватчиков. Непростая судьба и у села Комарово. Когда блокадный Ленинград и железная дорога стали остро нуждаться в топливе, а Донбасс был оккупирован, было принято решение об организации добычи угля в Боровичском угольном бассейне. "Был приложен огромнейший труд, чтобы построить и получить выработку шахт. Труд был ручной, люди работали зачастую по-пластунски, но задачу, которую ставило правительство страны, они выполнили. В 1943 году 60 тысяч тонн добытого угля ушло в Ленинград. Добыча продолжалась до начала 1950-х, пока не восстановилась железнодорожная и энергетическая инфраструктура страны. На протяжении 10 лет люди самоотверженно трудились на шахтах Комарово", – приводит пресс-служба слова депутата Юрия Саламонова. Отмечается, что в соответствии с законом, почетное звание присваивается главой региона путём издания соответствующего указа.
https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html
https://ria.ru/20250423/pobeda-2012913550.html
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комарово
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новгородская областная дума, комарово, ленинград, новгородская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новгородская областная Дума, Комарово, Ленинград, Новгородская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы

Двум новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы

© Фото : Новгородская областная дума Депутаты поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий Новгородской области
Депутаты поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Новгородская областная дума
Депутаты поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что в четверг прошло очередное заседание облдумы.
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"Новгородская областная Дума приняла постановление об обращении к временно исполняющему обязанности губернатора о присвоении почётных званий Новгородской области "Город воинской доблести" - городу Холм, и "Населенный пункт трудовой доблести" - селу Комарово Любытинского округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее облдума направила необходимые документы и ходатайства в областной организационный комитет "Победа", где инициативу одобрили.
Город Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками 2 августа 1941 года. Вплоть до освобождения 21 февраля 1944 года здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых Холм был полностью разрушен. Свыше 15 тысяч наших солдат и офицеров погибли в боях. Оставшиеся в городе мирные жители стали жертвами захватчиков.
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Непростая судьба и у села Комарово. Когда блокадный Ленинград и железная дорога стали остро нуждаться в топливе, а Донбасс был оккупирован, было принято решение об организации добычи угля в Боровичском угольном бассейне.
"Был приложен огромнейший труд, чтобы построить и получить выработку шахт. Труд был ручной, люди работали зачастую по-пластунски, но задачу, которую ставило правительство страны, они выполнили. В 1943 году 60 тысяч тонн добытого угля ушло в Ленинград. Добыча продолжалась до начала 1950-х, пока не восстановилась железнодорожная и энергетическая инфраструктура страны. На протяжении 10 лет люди самоотверженно трудились на шахтах Комарово", – приводит пресс-служба слова депутата Юрия Саламонова.
Отмечается, что в соответствии с законом, почетное звание присваивается главой региона путём издания соответствующего указа.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовгородская областная ДумаКомаровоЛенинградНовгородская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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