Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы
Двум новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы
© Фото : Новгородская областная дума Депутаты поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий Новгородской области
Депутаты поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что в четверг прошло очередное заседание облдумы.
"Новгородская областная Дума приняла постановление об обращении к временно исполняющему обязанности губернатора о присвоении почётных званий Новгородской области "Город воинской доблести" - городу Холм, и "Населенный пункт трудовой доблести" - селу Комарово Любытинского округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее облдума направила необходимые документы и ходатайства в областной организационный комитет "Победа", где инициативу одобрили.
Город Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками 2 августа 1941 года. Вплоть до освобождения 21 февраля 1944 года здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых Холм был полностью разрушен. Свыше 15 тысяч наших солдат и офицеров погибли в боях. Оставшиеся в городе мирные жители стали жертвами захватчиков.
"Был приложен огромнейший труд, чтобы построить и получить выработку шахт. Труд был ручной, люди работали зачастую по-пластунски, но задачу, которую ставило правительство страны, они выполнили. В 1943 году 60 тысяч тонн добытого угля ушло в Ленинград. Добыча продолжалась до начала 1950-х, пока не восстановилась железнодорожная и энергетическая инфраструктура страны. На протяжении 10 лет люди самоотверженно трудились на шахтах Комарово", – приводит пресс-служба слова депутата Юрия Саламонова.
Отмечается, что в соответствии с законом, почетное звание присваивается главой региона путём издания соответствующего указа.
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