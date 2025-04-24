https://ria.ru/20250424/zvaniya-2013256870.html

Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы

Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Новгородским муниципалитетам хотят присвоить звания в честь юбилея Победы

Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:40:00+03:00

2025-04-24T17:40:00+03:00

2025-04-24T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

новгородская областная дума

комарово

ленинград

новгородская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Депутаты Новгородской областной думы поддержали инициативу о присвоении городу Холм и селу Комарово почетных званий в честь 80-летия Победы, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что в четверг прошло очередное заседание облдумы. "Новгородская областная Дума приняла постановление об обращении к временно исполняющему обязанности губернатора о присвоении почётных званий Новгородской области "Город воинской доблести" - городу Холм, и "Населенный пункт трудовой доблести" - селу Комарово Любытинского округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее облдума направила необходимые документы и ходатайства в областной организационный комитет "Победа", где инициативу одобрили. Город Холм был оккупирован немецко-фашистскими войсками 2 августа 1941 года. Вплоть до освобождения 21 февраля 1944 года здесь развернулись ожесточенные бои, в ходе которых Холм был полностью разрушен. Свыше 15 тысяч наших солдат и офицеров погибли в боях. Оставшиеся в городе мирные жители стали жертвами захватчиков. Непростая судьба и у села Комарово. Когда блокадный Ленинград и железная дорога стали остро нуждаться в топливе, а Донбасс был оккупирован, было принято решение об организации добычи угля в Боровичском угольном бассейне. "Был приложен огромнейший труд, чтобы построить и получить выработку шахт. Труд был ручной, люди работали зачастую по-пластунски, но задачу, которую ставило правительство страны, они выполнили. В 1943 году 60 тысяч тонн добытого угля ушло в Ленинград. Добыча продолжалась до начала 1950-х, пока не восстановилась железнодорожная и энергетическая инфраструктура страны. На протяжении 10 лет люди самоотверженно трудились на шахтах Комарово", – приводит пресс-служба слова депутата Юрия Саламонова. Отмечается, что в соответствии с законом, почетное звание присваивается главой региона путём издания соответствующего указа.

https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html

https://ria.ru/20250423/pobeda-2012913550.html

https://ria.ru/20250422/rzhd-2012789766.html

комарово

ленинград

новгородская область

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новгородская областная дума, комарово, ленинград, новгородская область, 80-летие победы в великой отечественной войне