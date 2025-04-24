https://ria.ru/20250424/zumery-2013136401.html
Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров
Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров
Представители поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов), не готовы посвящать всю жизнь работе и используют ее только как способ... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:22:00+03:00
2025-04-24T11:22:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Представители поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов), не готовы посвящать всю жизнь работе и используют ее только как способ обеспечить свои потребности, работодателям придется под это подстраиваться, считает директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных. "Если говорить про зумеров, то, во-первых, их больше интересует миссия компании и ценности, им это становится критически важно. И второе – они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения", - рассказал эксперт журналистам в Новосибирске. Он отметил, что более старшее поколение воспринимает работу как нечто большее, чем просто способ существования, однако для зумеров это не актуально. "Но работодателям придется с ними работать, потому что через условные десять лет всю основную часть, самые трудоспособные рабочие силы будут представлять именно эти сегодняшние зумеры", - считает Пшеничных. Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов, в свою очередь, также считает, что с учетом того, что работодатели все больше привлекают к работе зумеров, они будут вынуждены адаптировать режимы и условия работы для того, чтобы удовлетворять потребности этой аудитории.
https://ria.ru/20250424/rabota-2013078921.html
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общество, новосибирск
Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров
Пшеничных: зумеры не любят работать, работодателям придется подстраиваться
НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Представители поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов), не готовы посвящать всю жизнь работе и используют ее только как способ обеспечить свои потребности, работодателям придется под это подстраиваться, считает директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных.
"Если говорить про зумеров, то, во-первых, их больше интересует миссия компании и ценности, им это становится критически важно. И второе – они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения", - рассказал эксперт журналистам в Новосибирске
.
Он отметил, что более старшее поколение воспринимает работу как нечто большее, чем просто способ существования, однако для зумеров это не актуально.
"Но работодателям придется с ними работать, потому что через условные десять лет всю основную часть, самые трудоспособные рабочие силы будут представлять именно эти сегодняшние зумеры", - считает Пшеничных.
Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов, в свою очередь, также считает, что с учетом того, что работодатели все больше привлекают к работе зумеров, они будут вынуждены адаптировать режимы и условия работы для того, чтобы удовлетворять потребности этой аудитории.