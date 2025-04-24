https://ria.ru/20250424/zoloto-2013265505.html

Золото дорожает после двух торговых сессий снижения

Золото дорожает после двух торговых сессий снижения - РИА Новости, 24.04.2025

Золото дорожает после двух торговых сессий снижения

Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:26:00+03:00

2025-04-24T18:26:00+03:00

2025-04-24T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 37,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,1% - до 3 331,14 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,56% - до 33,36 доллара за унцию. По итогам предыдущих торговых дней стоимость золота опустилась почти на 3%. Трейдеры отыгрывали заявление президента США Дональда Трампа о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая. Однако, как отмечают аналитики, снижение было временным. "Временная передышка из-за Трампа закончилась. Инвесторы, которые ранее не успели купить (золото - ред.) на минимумах ранее в апреле, делают это сегодня", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).

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