https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html
Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле
Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле - РИА Новости, 24.04.2025
Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле
Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, стало предвестником более масштабного, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:13:00+03:00
2025-04-24T08:13:00+03:00
2025-04-24T13:46:00+03:00
стамбул
мраморное море
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013183038_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c290434abb571c8bbeb6dd6e09c825fc.jpg
СТАМБУЛ, 24 апр — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, стало предвестником более масштабного, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. "Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2 или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от семи до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза <…> Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет между 2045 и 2075 годами", — сказал он. По словам эксперта, тем, чьи дома построены после 1999 года, когда были приняты более жесткие регламенты строительства, и чей район находится на прочной почве, беспокоиться следует в меньшей степени. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море, у берегов Стамбула, в 12:49 23 апреля, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, но жертв не было, как и масштабных разрушений.В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7, экономические последствия которого ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно четырем с половиной миллионам человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250424/stambul-2013079734.html
https://ria.ru/20250423/erdogan-2013066376.html
стамбул
мраморное море
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013183038_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_fcd6fc8a4d0294645eccc600dd7d1d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, мраморное море, турция, в мире
Стамбул, Мраморное море, Турция, В мире
Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле
Cейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного
СТАМБУЛ, 24 апр — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, стало предвестником более масштабного, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.
"Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2 или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от семи до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза <…> Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет между 2045 и 2075 годами", — сказал он.
По словам эксперта, тем, чьи дома построены после 1999 года, когда были приняты более жесткие регламенты строительства, и чей район находится на прочной почве, беспокоиться следует в меньшей степени.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море
, у берегов Стамбула
, в 12:49 23 апреля, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, но жертв не было, как и масштабных разрушений.
В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7, экономические последствия которого ощутит вся Турция
.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно четырем с половиной миллионам человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.