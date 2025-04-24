https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле

Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле - РИА Новости, 24.04.2025

Сейсмолог рассказал, на что указывает землетрясение в Стамбуле

Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, стало предвестником более масштабного, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:13:00+03:00

2025-04-24T08:13:00+03:00

2025-04-24T13:46:00+03:00

стамбул

мраморное море

турция

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СТАМБУЛ, 24 апр — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в Стамбуле накануне, стало предвестником более масштабного, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. "Землетрясение в среду — это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2 или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от семи до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза <…> Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет между 2045 и 2075 годами", — сказал он. По словам эксперта, тем, чьи дома построены после 1999 года, когда были приняты более жесткие регламенты строительства, и чей район находится на прочной почве, беспокоиться следует в меньшей степени. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море, у берегов Стамбула, в 12:49 23 апреля, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, но жертв не было, как и масштабных разрушений.В Мраморном море проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. По словам профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана, в этом районе возможно мощное землетрясение магнитудой выше 7, экономические последствия которого ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно четырем с половиной миллионам человек может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от такого землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250424/stambul-2013079734.html

https://ria.ru/20250423/erdogan-2013066376.html

стамбул

мраморное море

турция

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стамбул, мраморное море, турция, в мире