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В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013260717.html
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского
После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать", — считает он.При этом аналитик отметил, что капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения."Это стало бы самым милосердным решением для украинцев", — заключил эксперт.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского

Доктороу: Зеленскому придется бежать с Украины после капитуляции

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать", — считает он.
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При этом аналитик отметил, что капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения.
«
"Это стало бы самым милосердным решением для украинцев", — заключил эксперт.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияДональд Трамп
 
 
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