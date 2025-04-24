https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013260717.html
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского
После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_be146e0e825f9323ffa4f4a471c7b913.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать", — считает он.При этом аналитик отметил, что капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения."Это стало бы самым милосердным решением для украинцев", — заключил эксперт.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa86c64d889de0da97f46b12c007842f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп
В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского
Доктороу: Зеленскому придется бежать с Украины после капитуляции