https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013260717.html

В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского

В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025

В США раскрыли, какое событие добьет Зеленского

После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:52:00+03:00

2025-04-24T17:52:00+03:00

2025-04-24T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899728_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_be146e0e825f9323ffa4f4a471c7b913.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После объявления капитуляции Владимир Зеленский будет вынужден бежать с Украины, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать", — считает он.При этом аналитик отметил, что капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее населения."Это стало бы самым милосердным решением для украинцев", — заключил эксперт.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html

https://ria.ru/20250424/london-2013241668.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, дональд трамп