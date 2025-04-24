https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html

На Западе перечислили, с чем придется расстаться Зеленскому

На Западе перечислили, с чем придется расстаться Зеленскому - РИА Новости, 24.04.2025

На Западе перечислили, с чем придется расстаться Зеленскому

Владимир Зеленский теряет не только территории, но и рассудок, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:26:00+03:00

2025-04-24T15:26:00+03:00

2025-04-24T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет не только территории, но и рассудок, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Он теряет территории, теряет союзников, теряет людей, теряет поддержку. И он теряет рассудок", — отметил репортер.По словам Боуза, на фоне всего этого глава киевского режима проигрывает в конфликте.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/zapad-2013205751.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, украина, дональд трамп