https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013184330.html

"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне

"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне

Глава киевского режима сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:48:00+03:00

2025-04-24T13:48:00+03:00

2025-04-24T13:48:00+03:00

александр меркурис

марко рубио

стив уиткофф

украина

сша

лондон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899812_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_f79e8fe85a16b9aa804536d8e4296d06.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.Глава киевского режима сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заявил аналитик.Встречу понизили до официальных лиц, когда американцы поняли, что Зеленский не был заинтересован в переговорах, добавил он.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.

https://ria.ru/20250424/rubio-2013149666.html

https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html

украина

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр меркурис, марко рубио, стив уиткофф, украина, сша, лондон, в мире