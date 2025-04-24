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"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025
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13:48 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013184330.html
"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне
"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025
"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне
Глава киевского режима сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:48:00+03:00
2025-04-24T13:48:00+03:00
александр меркурис
марко рубио
стив уиткофф
украина
сша
лондон
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.Глава киевского режима сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заявил аналитик.Встречу понизили до официальных лиц, когда американцы поняли, что Зеленский не был заинтересован в переговорах, добавил он.Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.
https://ria.ru/20250424/rubio-2013149666.html
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александр меркурис, марко рубио, стив уиткофф, украина, сша, лондон, в мире
Александр Меркурис, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Украина, США, Лондон, В мире
"Нет шансов": на Западе раскрыли, что Зеленский устроил в Лондоне

Меркурис: Зеленский сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.Глава киевского режима сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога (спецпосланника президента США — Прим. Ред.), что нет никаких шансов, что план примут по итогам этой встречи", — заявил аналитик.
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Встречу понизили до официальных лиц, когда американцы поняли, что Зеленский не был заинтересован в переговорах, добавил он.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.
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Александр МеркурисМарко РубиоСтив УиткоффУкраинаСШАЛондонВ мире
 
 
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