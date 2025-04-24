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Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013113522.html
Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским
Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским - РИА Новости, 24.04.2025
Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским
Ведущие западные СМИ пишут о критике президента США Дональда Трампа, с которой тот обрушился на Владимира Зеленского после его слов относительно Крыма, издания... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:08:00+03:00
2025-04-24T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
оон
россия
украина
сша
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ведущие западные СМИ пишут о критике президента США Дональда Трампа, с которой тот обрушился на Владимира Зеленского после его слов относительно Крыма, издания указывают на растущее разочарование Трампа и размышляют надо возможными последствиями. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. "Трамп критикует Украину за отказ уступать земли Путину, предупреждая Зеленского, чтобы тот принял мирную сделку", - гласит заголовок британской газеты Independent. Американская газета Hill указывает на то, что Трамп "публично" разразился критикой в адрес Зеленского, обвинив того в препятствовании мирным переговорам. "Трамп обрушился с критикой на Зеленского за отказ от ставшего известным мирного плана, названного "последним предложением", - гласит заголовок канадской газеты Globe and Mail. Издание отмечает, что Зеленский высказался о плане Трампа "пренебрежительно". "Трамп и вице-президент (США - ред.) Джей Ди Вэнс настаивали, что Украина должна пойти на уступки, чтобы гарантировать мир", - пишет американская газета Washington Post. Издание также написало о "растущей готовности" в Киеве "любой ценой сопротивляться давлению США". "Трамп высказал Зеленскому страшное предупреждение: примите мир или рискуете "потерять всю страну", - с таким заголовком выпустила статью еще одна американская газета New York Post. Британская газета Evening Standard назвала критику Трампа "хлесткой". Американское издание Wall Street Journal указывает на то, что "переговоры о прекращении (конфликта - ред.) на Украине зашли в тупик, что вызывает у президента Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым". "Неясно, были ли заявления США частью кампании по созданию давления с целью вынудить Зеленского уступить территории или они задумывались для создания предлога, чтобы прекратить американскую помощь Украине", - пишет американская New York Times. Испанская газета Pais акцентирует внимание на том, что время играет против Украины как на поле боя, так и в дипломатической сфере. По мнению американского журнала Atlantic, если Украина откажется от плана Трампа, США могут просто выйти из переговоров и снять санкции с РФ. Как пишет издание, Трамп поставил российского лидера "в самую сильную из возможных стратегическую позицию".
https://ria.ru/20250424/tramp-2013103418.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013085539.html
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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Россия, Украина, США, В мире
Западные СМИ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским

Independent, NYP, WSJ указывают на растущее разочарование Трампа Зеленским

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ведущие западные СМИ пишут о критике президента США Дональда Трампа, с которой тот обрушился на Владимира Зеленского после его слов относительно Крыма, издания указывают на растущее разочарование Трампа и размышляют надо возможными последствиями.
Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Пушков оценил недовольство Трампа поведением Зеленского
09:16
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
"Трамп критикует Украину за отказ уступать земли Путину, предупреждая Зеленского, чтобы тот принял мирную сделку", - гласит заголовок британской газеты Independent.
Американская газета Hill указывает на то, что Трамп "публично" разразился критикой в адрес Зеленского, обвинив того в препятствовании мирным переговорам.
"Трамп обрушился с критикой на Зеленского за отказ от ставшего известным мирного плана, названного "последним предложением", - гласит заголовок канадской газеты Globe and Mail. Издание отмечает, что Зеленский высказался о плане Трампа "пренебрежительно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом
05:23
"Трамп и вице-президент (США - ред.) Джей Ди Вэнс настаивали, что Украина должна пойти на уступки, чтобы гарантировать мир", - пишет американская газета Washington Post. Издание также написало о "растущей готовности" в Киеве "любой ценой сопротивляться давлению США".
"Трамп высказал Зеленскому страшное предупреждение: примите мир или рискуете "потерять всю страну", - с таким заголовком выпустила статью еще одна американская газета New York Post.
Британская газета Evening Standard назвала критику Трампа "хлесткой".
Американское издание Wall Street Journal указывает на то, что "переговоры о прекращении (конфликта - ред.) на Украине зашли в тупик, что вызывает у президента Трампа все большее разочарование. Издание констатирует, что спустя почти 100 дней с момента вступления Трампа в должность мирное соглашение для украинского конфликта выглядит "труднодостижимым".
"Неясно, были ли заявления США частью кампании по созданию давления с целью вынудить Зеленского уступить территории или они задумывались для создания предлога, чтобы прекратить американскую помощь Украине", - пишет американская New York Times.
Испанская газета Pais акцентирует внимание на том, что время играет против Украины как на поле боя, так и в дипломатической сфере.
По мнению американского журнала Atlantic, если Украина откажется от плана Трампа, США могут просто выйти из переговоров и снять санкции с РФ. Как пишет издание, Трамп поставил российского лидера "в самую сильную из возможных стратегическую позицию".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом
Вчера, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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