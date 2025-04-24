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В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом - РИА Новости, 24.04.2025
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05:23 24.04.2025 (обновлено: 12:18 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013085539.html
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом - РИА Новости, 24.04.2025
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом
Владимир Зеленский после ссоры с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает действовать в одиночку или, по крайней мере, при поддержке Европы в случае... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:23:00+03:00
2025-04-24T12:18:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после ссоры с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает действовать в одиночку или, по крайней мере, при поддержке Европы в случае прекращения американской помощи, такое мнение высказал в своей колонке редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн."Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что он может в некотором смысле действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока Европа поддерживает его", — говорится в материале.По мнению автора, Трамп, совершая нападки на Зеленского, считает, что у него на руках есть козыри."Европа, Россия и Китай, вероятно, видят это по-другому", — предупредил Хальбрунн.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html
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в мире, россия, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом

TNI: Зеленский рассчитывает действовать без поддержки США после ссоры с Трампом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский после ссоры с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает действовать в одиночку или, по крайней мере, при поддержке Европы в случае прекращения американской помощи, такое мнение высказал в своей колонке редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн.
"Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что он может в некотором смысле действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока Европа поддерживает его", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп признался, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем предполагалось
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По мнению автора, Трамп, совершая нападки на Зеленского, считает, что у него на руках есть козыри.
"Европа, Россия и Китай, вероятно, видят это по-другому", — предупредил Хальбрунн.
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
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Вчера, 21:47
 
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