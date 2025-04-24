https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013200218.html

Сын Трампа высказался о Зеленском после несостоявшейся встречи в Лондоне

Сын Трампа высказался о Зеленском после несостоявшейся встречи в Лондоне - РИА Новости, 24.04.2025

Сын Трампа высказался о Зеленском после несостоявшейся встречи в Лондоне

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:40:00+03:00

2025-04-24T14:40:00+03:00

2025-04-24T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине. Таким образом Трамп-младший отреагировал в социальной сети X на пост американского инвестора Дэвида Сакса, назначенного властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, который заявил, что Зеленскому будет легко отказаться от притязаний на Крым по ряду причин, включая то, что подавляюще русское население полуострова хочет оставаться в России, а у ВСУ нет шансов на его военный захват. По мнению миллиардера, если Зеленский не признает этого, то сделка с ним невозможна. Сакс утверждает, что в таких обстоятельствах, госсекретарь США Марко Рубио был прав в том, что отказался от встречи с украинской делегацией в Лондоне. "Для тех, кто не обращал внимания. Зеленский не хочет мира", - написал Трамп-младший в социальной сети X. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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