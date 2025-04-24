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На Западе удивились странной детали в переговорах по Украине
На Западе удивились странной детали в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
На Западе удивились странной детали в переговорах по Украине
Переговоры с Россией по Украине должны вести не только США, но и Украина, а также европейские страны, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:04:00+03:00
2025-04-24T15:04:00+03:00
2025-04-24T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры с Россией по Украине должны вести не только США, но и Украина, а также европейские страны, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Это просто абсурд, что диалог ведут только Соединенные Штаты и Россия", — считает он.По мнению аналитика, лишь интенсивная дипломатия может положить конец конфликту на Украине. Дизен также раскритиковал подход Брюсселя и Киева, стремящихся уклониться от прямого диалога с Москвой."С каких пор стало нормой утверждать, что дипломатия рискует "легитимизировать" противника?" — удивился эксперт.Как сообщала в среду газета Washington Post, США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.На следующий день президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013200218.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе удивились странной детали в переговорах по Украине
Профессор Дизен назвал абсурдом переговоры только между Россией и США