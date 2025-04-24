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На Западе призвали ЕС подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
На Западе призвали ЕС подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 24.04.2025
На Западе призвали ЕС подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
Мирное урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от результатов встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:24:00+03:00
2025-04-24T11:24:00+03:00
2025-04-24T12:01:00+03:00
стив уиткофф
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spectator
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирное урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от результатов встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве, пишет Spectator."То, что мирный план Трампа даже не упоминает Украину в каждом пункте, усиливает представление о том, что судьба Киева — это раздражающее приложение <...> для Вашингтона. <...> Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце недели", — говорится в сообщении.По мнению автора текста, Европа подходит к перепутью: присоединиться к Белому дому и убедить Зеленского принять условия Трампа или попытаться компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.В среду портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника американского лидера в Москву на этой неделе.Песков, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа, заявил, что конкретики пока нет, но Кремль будет информировать по этому вопросу, чтобы "исключить неправильные ожидания".
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стив уиткофф, украина, москва, владимир путин, вашингтон (штат), spectator, евросоюз, в мире
Стив Уиткофф, Украина, Москва, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Spectator, Евросоюз, В мире
На Западе призвали ЕС подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа
Spectator: урегулирование на Украине зависит от итогов встречи Путина и Уиткоффа