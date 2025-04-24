https://ria.ru/20250424/zaes-2013077814.html

На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России

На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России - РИА Новости, 24.04.2025

На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России

Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:34:00+03:00

2025-04-24T02:34:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall Street Journal о возможной передаче контроля над станцией США. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем. "Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС". Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ", — сказала Яшина. Она подчеркнула, что Россия заботится о состоянии станции, ее сотрудниках и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html

https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html

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россия, сша, запорожская аэс