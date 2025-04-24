Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 24.04.2025 (обновлено: 06:09 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/zaes-2013077814.html
На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России
На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России - РИА Новости, 24.04.2025
На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России
Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:34:00+03:00
2025-04-24T06:09:00+03:00
россия
сша
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall Street Journal о возможной передаче контроля над станцией США. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем. "Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС". Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ", — сказала Яшина. Она подчеркнула, что Россия заботится о состоянии станции, ее сотрудниках и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html
https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, запорожская аэс
Россия, США, Запорожская АЭС
На ЗАЭС напомнили американцам, что станция является собственностью России

Директор по коммуникациям Яшина: ЗАЭС является собственностью России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС — собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall Street Journal о возможной передаче контроля над станцией США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Глава Энергодара усомнился в идее создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС
21 апреля, 11:30
"Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС". Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ", — сказала Яшина.
Она подчеркнула, что Россия заботится о состоянии станции, ее сотрудниках и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Директор ЗАЭС рассказала об обстрелах станции во время действия моратория
19 апреля, 16:22
 
РоссияСШАЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала