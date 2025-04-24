https://ria.ru/20250424/yurist-2013078467.html

Юрист предупредил о наказании за осквернение георгиевской ленточки

Юрист предупредил о наказании за осквернение георгиевской ленточки - РИА Новости, 24.04.2025

Юрист предупредил о наказании за осквернение георгиевской ленточки

Публичное осквернение георгиевской ленточки как символа воинской славы грозит гражданам РФ тюремным сроком до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:50:00+03:00

2025-04-24T02:50:00+03:00

2025-04-24T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевской ленточки как символа воинской славы грозит гражданам РФ тюремным сроком до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, в 2022 году начал действовать закон, согласно которому георгиевская ленточка приравнена к символам воинской славы России. Закон допускает ее использование, в том числе ее изображения, исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России. Ее публичное осквернение влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, отметил Хаминский. "Юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уже уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа до 5 миллионов рублей", - рассказал юрист. Хаминский пояснил, что осквернением будет считаться публичная порча ленты с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к георгиевской ленте. Кроме того, юрист обратил внимание на георгиевские ленты, прикрепленные к автомобилю. "За грязную георгиевскую ленту на машине к уголовной ответственности не привлекут, однако все-таки стоит не допускать ее загрязнения и вешать ленту внутри салона", - отметил Хаминский.

https://ria.ru/20250422/yurist-2012635176.html

https://realty.ria.ru/20250421/garazh-2012143669.html

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)