Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала о повышении штрафов за утечку персональных данных - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/yurist-2013077038.html
Юрист рассказала о повышении штрафов за утечку персональных данных
Юрист рассказала о повышении штрафов за утечку персональных данных - РИА Новости, 24.04.2025
Юрист рассказала о повышении штрафов за утечку персональных данных
Штрафы за утечку персональных данных повышаются с 30 мая, юридические лица будут платить до 5 миллионов рублей за утечку данных от 1 до 10 тысяч человек,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:17:00+03:00
2025-04-24T02:17:00+03:00
технологии
россия
таисия вепренцева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штрафы за утечку персональных данных повышаются с 30 мая, юридические лица будут платить до 5 миллионов рублей за утечку данных от 1 до 10 тысяч человек, рассказала РИА Новости юрист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева. Как отметила юрист, с 30 мая вступают силу нормативные акты в области обработки персональных данных, по которым Роскомнадзор получает право налагать штрафы за непрохождение регистрации в реестре организации. "Особо жёсткие санкции предусмотрены за сам факт утечки данных. С 30 мая 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий повышенные штрафы за действия, повлекшие утечку персональной информации, включая биометрические данные. Так, за неправомерную передачу данных от 1 до 10 тысяч человек предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Если затронуто от 10 до 100 тысяч субъектов, размер санкции достигает 10 миллионов рублей. Утечка информации более чем о 100 тысячах граждан влечёт взыскание до 15 миллионов рублей. При повторных нарушениях вводятся оборотные штрафы — от 3% выручки компании, но не менее 20 миллионов рублей", - рассказала Вепренцева. Она также рассказала, что за утечку биометрических данных сумма штрафа может достигать 20 миллионов рублей, а при рецидиве — до 500 миллионов рублей. Также с указанной даты вводятся санкции за несвоевременное уведомление Роскомнадзора: для организаций — до 3 миллионов рублей. Индивидуальные предприниматели приравнены к юридическим лицам при расчёте санкций, добавила она. Кроме того, с 30 мая ужесточается ответственность за несвоевременное извещение Роскомнадзора об утечке персональных данных. "Штрафы составят: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для организаций и ИП — от 100 до 300 тысяч рублей. Наряду с этим, в статью 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") включено девять новых составов. В частности, административной ответственностью будет облагаться неуведомление Роскомнадзора об утечке в течение одного рабочего дня. Причём утечкой признаётся даже несанкционированный доступ сотрудников, не имеющих надлежащих полномочий согласно внутренним регламентам компании", - добавила юрист. Вепренцева также порекомендовала организациям и предпринимателям не просто отслеживать нововведения в законодательстве о персональных данных, но и адаптировать внутренние процессы во избежание юридических последствий.
https://ria.ru/20250406/moshenniki-2009593140.html
https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, таисия вепренцева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Таисия Вепренцева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Юрист рассказала о повышении штрафов за утечку персональных данных

Юрист Вепренцева: с 30 мая повышаются штрафы за утечку персональных данных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штрафы за утечку персональных данных повышаются с 30 мая, юридические лица будут платить до 5 миллионов рублей за утечку данных от 1 до 10 тысяч человек, рассказала РИА Новости юрист, основатель консалтинговой компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева.
Как отметила юрист, с 30 мая вступают силу нормативные акты в области обработки персональных данных, по которым Роскомнадзор получает право налагать штрафы за непрохождение регистрации в реестре организации.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Следователь рассказала о многоходовых комбинациях мошенников в Петербурге
6 апреля, 02:58
"Особо жёсткие санкции предусмотрены за сам факт утечки данных. С 30 мая 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий повышенные штрафы за действия, повлекшие утечку персональной информации, включая биометрические данные. Так, за неправомерную передачу данных от 1 до 10 тысяч человек предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Если затронуто от 10 до 100 тысяч субъектов, размер санкции достигает 10 миллионов рублей. Утечка информации более чем о 100 тысячах граждан влечёт взыскание до 15 миллионов рублей. При повторных нарушениях вводятся оборотные штрафы — от 3% выручки компании, но не менее 20 миллионов рублей", - рассказала Вепренцева.
Она также рассказала, что за утечку биометрических данных сумма штрафа может достигать 20 миллионов рублей, а при рецидиве — до 500 миллионов рублей. Также с указанной даты вводятся санкции за несвоевременное уведомление Роскомнадзора: для организаций — до 3 миллионов рублей. Индивидуальные предприниматели приравнены к юридическим лицам при расчёте санкций, добавила она.
Кроме того, с 30 мая ужесточается ответственность за несвоевременное извещение Роскомнадзора об утечке персональных данных.
"Штрафы составят: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для организаций и ИП — от 100 до 300 тысяч рублей. Наряду с этим, в статью 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных") включено девять новых составов. В частности, административной ответственностью будет облагаться неуведомление Роскомнадзора об утечке в течение одного рабочего дня. Причём утечкой признаётся даже несанкционированный доступ сотрудников, не имеющих надлежащих полномочий согласно внутренним регламентам компании", - добавила юрист.
Вепренцева также порекомендовала организациям и предпринимателям не просто отслеживать нововведения в законодательстве о персональных данных, но и адаптировать внутренние процессы во избежание юридических последствий.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
5 марта, 17:14
 
ТехнологииРоссияТаисия ВепренцеваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала