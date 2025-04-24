https://ria.ru/20250424/yaponiya-2013082668.html

Американского солдата заподозрили в изнасиловании на базе США в Японии

Американского солдата заподозрили в изнасиловании на базе США в Японии - РИА Новости, 24.04.2025

Американского солдата заподозрили в изнасиловании на базе США в Японии

Американский военнослужащий совершил акт сексуального насилия в отношении японской женщины на территории военной базы США в префектуре Окинава, передает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T04:38:00+03:00

2025-04-24T04:38:00+03:00

2025-04-24T04:38:00+03:00

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ТОКИО, 24 апр – РИА Новости. Американский военнослужащий совершил акт сексуального насилия в отношении японской женщины на территории военной базы США в префектуре Окинава, передает агентство Киодо. В среду стало известно, что 7 апреля полиция Окинавы направила дело в прокуратуру. Согласно источникам агентства в следственных органах, инцидент произошел в марте. Американский морпех напал на сотрудницу базы в туалете, а попытавшуюся прийти ей на помощь другую женщину избил. Американская сторона пошла навстречу японским правоохранительным органам и позволила провести следственные действия на территории базы. Так как по двустороннему соглашению, американский военнослужащий не может быть передан японской полиции, он остался под американским командованием, но американская сторона согласилась с тем, чтобы он ответил на вопросы полиции. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки выразил свое глубокое сожаление и потребовал от американского командования "проведения действенных мер для предотвращения подобного". Посол США в Японии Джордж Гласс заявил, что примет "меры для неповторения подобных действий, которые могут ввергнуть в кризис отношения США и Японии". Также стало известно, что 7 апреля документы в прокуратуру были направлены и в отношении еще одного американского военного, который в январе изнасиловал на Окинаве свою знакомую. Однако в этом случае из-за неполной доказательной базы неизвестно, будет ли заведено уголовное дело. С июня 2024 года по трем случаям сексуального насилия, совершенного американскими военнослужащими на Окинаве, возбуждены уголовные дела. Причем по двум из них власти Окинавы не были своевременно проинформированы, что вызвало большой общественный резонанс.

https://ria.ru/20240705/distsiplina-1957738441.html

https://ria.ru/20250108/japonija-1992794434.html

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