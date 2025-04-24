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В результате пожара в частном доме в Якутске погибли два человека
В результате пожара в частном доме в Якутске погибли два человека - РИА Новости, 24.04.2025
В результате пожара в частном доме в Якутске погибли два человека
Мужчина с ребенком погибли в результате пожара в частном доме по улице Ногина в Якутске, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:48:00+03:00
2025-04-24T04:48:00+03:00
2025-04-24T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мужчина с ребенком погибли в результате пожара в частном доме по улице Ногина в Якутске, сообщает главное управление МЧС по региону. "Ночью в Якутске произошёл пожар в частном доме по улице Ногина. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы по повышенному рангу пожара. На момент их прибытия пламя интенсивно распространялось. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 54 квадратных метра. Есть погибшие: мужчина 1984 года рождения и ребенок 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. На месте происшествия работают дознаватель и эксперты МЧС России. Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается. В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и три единицы техники, уточнили в управлении.
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожара в частном доме в Якутске погибли два человека
В результате пожара в частном доме в Якутске погибли мужчина с ребенком