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В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев" - РИА Новости, 24.04.2025
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04:33 24.04.2025 (обновлено: 09:07 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/xpeng-2013082460.html
В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев"
В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев" - РИА Новости, 24.04.2025
В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев"
Китайский автопроизводитель XPeng Aeroht планирует начать массовое производство и поставки своего "наземного авианосца" — автомобиля, состоящего из наземного и... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:33:00+03:00
2025-04-24T09:07:00+03:00
технологии
китай
шанхай
tesla motors
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ШАНХАЙ, 24 апр — РИА Новости. Китайский автопроизводитель XPeng Aeroht планирует начать массовое производство и поставки своего "наземного авианосца" — автомобиля, состоящего из наземного и воздушного модулей, — в первой половине 2026 года, сообщила РИА Новости главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин. XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC) достигает 5,5 метра в длину, двух метров в ширину и двух метров в высоту. Это шестиколесный внедорожник с интегрированным летательным аппаратом. "Планируется, что в первой половине следующего года начнется массовое производство и поставки. К концу этого года мы завершим строительство завода для массового производства, а также получим сертификат типа воздушного судна", — рассказала Тан Фэнтин на полях Шанхайского автосалона. По словам собеседницы, "наземный авианосец" хоть и выглядит довольно габаритным, однако спокойно может поместиться на обычной автостоянке или опуститься на подземную парковку. Отсек для летательного аппарата расположен в задней части автомобиля, на месте багажника. "Отсоединить летательный аппарат от автомобиля можно лишь одним нажатием, весь процесс займет меньше пяти минут", — сказала Тан Фэнтин. В самом автомобиле могут разместиться четыре человека, а в летательном аппарате есть место для двоих. Максимальный запас хода на одном аккумуляторе составляет одну тысячу километров. "Так что вы спокойно можете уехать куда-то на выходные с семьей", — пояснила Тан Фэнтин. По ее словам, помимо использования в личных целях, "наземный авианосец" также планируется применять для аварийно-спасательных работ. По дизайну LAC напоминает пикап Cybertruck американской компании Tesla. Однако, по словам Тан Фэнтин, вдохновение компания черпала не оттуда, хотя подобные вопросы часто возникают. "Это не то чтобы мы пытались скопировать Cybertruck. Просто если мы хотим поместить летательный аппарат в автомобиль, весь дизайн неизбежно получится таким. Поэтому такой стиль просто соответствует нашей цели", — пояснила она. Тан Фэнтин также рассказала, что компания проводит испытания автомобиля на севере Китая, чтобы приспособить его к холодному климату. Пока что автомобиль предназначен только для китайского рынка, хотя планы выхода на иностранный рынок у компании тоже есть. Ранее в компании сообщали, что цена автомобиля не превысит 300 тысяч долларов. Шанхайский автосалон открылся в среду в национальном выставочном центре в Шанхае. В нем принимают участие около тысячи ведущих китайских и зарубежных компаний из 26 стран и регионов. Общая площадь экспозиции составила 360 тысяч квадратных метров. Как ранее сообщали организаторы, география участников выставки стала шире, а ее масштаб достиг рекордного уровня — на автосалоне будет представлено более 100 автоновинок китайских и иностранных брендов. Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности основана в 1985 году, является старейшим в Китае автосалоном и одним из крупнейших в азиатском регионе. Проходит раз в два года.
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технологии, китай, шанхай, tesla motors
Технологии, Китай, Шанхай, Tesla motors
В XPeng назвали дату начала массового выпуска "наземных авианосцев"

XPeng начнет массовое производство "наземного авианосца" в начале 2026 года

© AP Photo / Kamran JebreiliЛетающий электромобиль XPeng X2
Летающий электромобиль XPeng X2 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Летающий электромобиль XPeng X2. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 24 апр — РИА Новости. Китайский автопроизводитель XPeng Aeroht планирует начать массовое производство и поставки своего "наземного авианосца" — автомобиля, состоящего из наземного и воздушного модулей, — в первой половине 2026 года, сообщила РИА Новости главный менеджер компании по международным коммуникациям Тан Фэнтин.
XPeng Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC) достигает 5,5 метра в длину, двух метров в ширину и двух метров в высоту. Это шестиколесный внедорожник с интегрированным летательным аппаратом.
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"Планируется, что в первой половине следующего года начнется массовое производство и поставки. К концу этого года мы завершим строительство завода для массового производства, а также получим сертификат типа воздушного судна", — рассказала Тан Фэнтин на полях Шанхайского автосалона.
По словам собеседницы, "наземный авианосец" хоть и выглядит довольно габаритным, однако спокойно может поместиться на обычной автостоянке или опуститься на подземную парковку.
Отсек для летательного аппарата расположен в задней части автомобиля, на месте багажника.
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"Отсоединить летательный аппарат от автомобиля можно лишь одним нажатием, весь процесс займет меньше пяти минут", — сказала Тан Фэнтин.
В самом автомобиле могут разместиться четыре человека, а в летательном аппарате есть место для двоих. Максимальный запас хода на одном аккумуляторе составляет одну тысячу километров.
"Так что вы спокойно можете уехать куда-то на выходные с семьей", — пояснила Тан Фэнтин.
По ее словам, помимо использования в личных целях, "наземный авианосец" также планируется применять для аварийно-спасательных работ.
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По дизайну LAC напоминает пикап Cybertruck американской компании Tesla. Однако, по словам Тан Фэнтин, вдохновение компания черпала не оттуда, хотя подобные вопросы часто возникают.
"Это не то чтобы мы пытались скопировать Cybertruck. Просто если мы хотим поместить летательный аппарат в автомобиль, весь дизайн неизбежно получится таким. Поэтому такой стиль просто соответствует нашей цели", — пояснила она.
Тан Фэнтин также рассказала, что компания проводит испытания автомобиля на севере Китая, чтобы приспособить его к холодному климату. Пока что автомобиль предназначен только для китайского рынка, хотя планы выхода на иностранный рынок у компании тоже есть.
Ранее в компании сообщали, что цена автомобиля не превысит 300 тысяч долларов.
Шанхайский автосалон открылся в среду в национальном выставочном центре в Шанхае. В нем принимают участие около тысячи ведущих китайских и зарубежных компаний из 26 стран и регионов. Общая площадь экспозиции составила 360 тысяч квадратных метров. Как ранее сообщали организаторы, география участников выставки стала шире, а ее масштаб достиг рекордного уровня — на автосалоне будет представлено более 100 автоновинок китайских и иностранных брендов.
Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности основана в 1985 году, является старейшим в Китае автосалоном и одним из крупнейших в азиатском регионе. Проходит раз в два года.
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