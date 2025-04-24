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Полтора десятка компаний РФ участвуют в Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле - РИА Новости, 24.04.2025
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14:11 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vystavka-2013192195.html
Полтора десятка компаний РФ участвуют в Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле
Полтора десятка компаний РФ участвуют в Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле - РИА Новости, 24.04.2025
Полтора десятка компаний РФ участвуют в Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле
Свои разработки на национальном стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представляют 15 отечественных компаний на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:11:00+03:00
2025-04-24T14:11:00+03:00
россия
в мире
стамбул
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свои разработки на национальном стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представляют 15 отечественных компаний на проходящей в Стамбуле 32-й Международной выставке медицинского оборудования Expomed Eurasia 2025, сообщает центр.Ежегодно выставка собирает сотни экспонентов и несколько десятков тысяч посетителей со всего мира."Выставка, являющаяся одной из крупнейших в мире в своей отрасли, охватывает широкий спектр медицинских технологий: от электронного оборудования и лабораторных приборов до ортопедических решений и систем управления больницами. Российские экспоненты демонстрируют передовые разработки в области рентгенотехники, мониторинга состояния пациентов, медицинской симуляции, слухопротезирования, а также предлагают широкий ассортимент реагентов и БАДов. Представители компаний приехали из Москвы, Московской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Новосибирской, Ивановской областей и Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.Так, победитель Всероссийской премии "Экспортер года", обладатель сертификата "Сделано в России" и активный участник платформы "Мой экспорт" производитель медицинского оборудования из Ивановской области на коллективном стенде продемонстрирует свои последние достижения в области нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации. Всего же компания выпускает 15 продуктовых линеек приборов, которые экспортируются в 102 страны мира через дилеров в течение 33 лет."Регулярная, стабильная, гарантированная помощь со стороны государства очень важна. Благодаря ей мы оказываемся в равных конкурентных условиях с зарубежными компаниями, которым государственная поддержка также предоставляется. Ключевой для нас всегда была и остается поддержка участия в выставках. Участие в коллективных экспозициях при поддержке РЭЦ дает возможность ощутить мощную синергию российских компаний", – отметил коммерческий директор компании Николай Смирнов.Участие российских компаний в Expomed Eurasia 2025 стало возможным благодаря поддержке РЭЦ. За три дня выставки РЭЦ организует около 100 деловых встреч для российских экспортеров с ключевыми игроками рынка. РЭЦ полностью финансирует аренду выставочных площадей, создание инфраструктуры, информационное продвижение и организационные мероприятия. Кроме того, РЭЦ оказывает содействие в поиске партнеров и сопровождает компании на всех этапах выхода на международные рынки. Более подробная информация о поддержке экспортеров и графике мероприятий РЭЦ размещена на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250423/prodvizhenie-2012921286.html
https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html
https://ria.ru/20250421/irkutsk-2012465657.html
россия
стамбул
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Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, в мире, стамбул, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Россия, В мире, Стамбул, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)
Полтора десятка компаний РФ участвуют в Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле

Полтора десятка компаний РФ участвуют в выставке Expomed Eurasia 2025 в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свои разработки на национальном стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представляют 15 отечественных компаний на проходящей в Стамбуле 32-й Международной выставке медицинского оборудования Expomed Eurasia 2025, сообщает центр.
Ежегодно выставка собирает сотни экспонентов и несколько десятков тысяч посетителей со всего мира.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Регионы РФ планируют совместные проекты по продвижению товаров за рубежом
23 апреля, 12:07
"Выставка, являющаяся одной из крупнейших в мире в своей отрасли, охватывает широкий спектр медицинских технологий: от электронного оборудования и лабораторных приборов до ортопедических решений и систем управления больницами. Российские экспоненты демонстрируют передовые разработки в области рентгенотехники, мониторинга состояния пациентов, медицинской симуляции, слухопротезирования, а также предлагают широкий ассортимент реагентов и БАДов. Представители компаний приехали из Москвы, Московской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Новосибирской, Ивановской областей и Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.
Так, победитель Всероссийской премии "Экспортер года", обладатель сертификата "Сделано в России" и активный участник платформы "Мой экспорт" производитель медицинского оборудования из Ивановской области на коллективном стенде продемонстрирует свои последние достижения в области нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации. Всего же компания выпускает 15 продуктовых линеек приборов, которые экспортируются в 102 страны мира через дилеров в течение 33 лет.
Стенд АО Российский экспортный центр на выставке - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 12:45
"Регулярная, стабильная, гарантированная помощь со стороны государства очень важна. Благодаря ей мы оказываемся в равных конкурентных условиях с зарубежными компаниями, которым государственная поддержка также предоставляется. Ключевой для нас всегда была и остается поддержка участия в выставках. Участие в коллективных экспозициях при поддержке РЭЦ дает возможность ощутить мощную синергию российских компаний", – отметил коммерческий директор компании Николай Смирнов.
Участие российских компаний в Expomed Eurasia 2025 стало возможным благодаря поддержке РЭЦ. За три дня выставки РЭЦ организует около 100 деловых встреч для российских экспортеров с ключевыми игроками рынка. РЭЦ полностью финансирует аренду выставочных площадей, создание инфраструктуры, информационное продвижение и организационные мероприятия. Кроме того, РЭЦ оказывает содействие в поиске партнеров и сопровождает компании на всех этапах выхода на международные рынки. Более подробная информация о поддержке экспортеров и графике мероприятий РЭЦ размещена на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
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РоссияВ миреСтамбулБренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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