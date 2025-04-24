https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html

В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы"

В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы" - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы"

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин открыл выставку... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:18:00+03:00

2025-04-24T15:18:00+03:00

2025-04-24T15:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

виктор горемыкин

россия

москва

берлин (город)

ольга любимова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин открыл выставку "Грековцы. Под знаменем Победы" в парке Зарядье, сообщили в Минобороны РФ. Масштабная экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию легендарной Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Она станет одной из крупнейших выставок студии за многолетнюю историю ее существования. В церемонии открытия участвовали Горемыкин и директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, воспитанники Краснодарского президентского училища, военнослужащие - участники СВО, художники студии. "В преддверии знаменательной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - искренне приветствую и поздравляю вас с открытием выставки Студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова. Это одна из крупнейших экспозиций за 90 лет существования художественного объединения. На выставке представлено более 200 живописных полотен, графических работ, плакатов и скульптур, посвященных военным подвигам наших предков и современников. Сегодня, продолжая дело предшественников, художники студии правдиво рассказывают о событиях специальной военной операции. Сохраняют для потомков примеры мужества и героизма тех, кто борется за свободу и независимость нашей Родины", - сказал Горемыкин на церемонии открытия. Он выразил особые слова благодарности талантливым и мастеровитым художникам-грековцам, работы которых размещены на выставке. Труд отдельных художников отмечен государственными наградами и почетными званиями. "Уверен, что работы, представленные на выставке, найдут глубокий эмоциональный отклик и вызовут большой интерес у ее посетителей", - добавил Горемыкин. В день торжественного открытия выставки также состоялось вручение государственных наград художественному коллективу студии. Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден народный художник РФ Николай Колупаев, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - заслуженный художник РФ Алексей Евстигнеев, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - народный художник РФ Евгений Корнеев, звание "Заслуженный художник РФ" присвоено скульпторам Алексею Игнатову, Дмитрию Клавсуцу, Людмиле Семикопенко. "Это не просто художественный проект, это размышление о силе духа, о памяти, о преемственности. На протяжении десятилетий грековцы создают художественную летопись мужества и воинской славы. Произведения, представленные на выставке, писались в разные годы, но объединены общими темами: судьба Родины, подвиг солдата, правда истории... Многие авторы были на передовой, видели войну своими глазами, а потому их картины несут особую правду и силу... Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке проекта", - зачитала Харламова приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой. В экспозицию вошли произведения народных художников РФ Михаила Переяславца, Александра Сытова, Дмитрия Белюкина, Михаила Полетаева, Николая Колупаева, заслуженного художника РФ Павла Рыженко и других мастеров. Экспозиция включает два раздела: исторический и современный. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы грековцы внесли большой вклад в увековечение воинских подвигов. Многие художники студии были участниками войны, дошли до Берлина. Всю войну художники Студии имени М. Б. Грекова, находясь в действующей армии, продолжали фиксировать все увиденное и пережитое. Вторая часть выставки знакомит зрителей с современными сюжетами воинской славы России. Сегодня художники студии работают в самых опасных регионах мира. Особое внимание и поддержку в их картинах находит СВО. Художники-грековцы на регулярной основе выезжают в войска для сбора материала, общаются с военнослужащими, участвующими в боевых действиях, посещают военные госпитали. В ноябре 2024 года исполнилось 90 лет со дня основания студии.

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html

https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html

https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, виктор горемыкин, россия, москва, берлин (город), ольга любимова