https://ria.ru/20250424/vvs-2013238150.html

ВВС Швеции проведут крупные общенациональные учения

ВВС Швеции проведут крупные общенациональные учения - РИА Новости, 24.04.2025

ВВС Швеции проведут крупные общенациональные учения

Военно-воздушные силы Швеции проведут крупные общенациональные учения в период с 28 апреля по 9 мая, сообщают вооруженные силы королевства. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:43:00+03:00

2025-04-24T16:43:00+03:00

2025-04-24T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военно-воздушные силы Швеции проведут крупные общенациональные учения в период с 28 апреля по 9 мая, сообщают вооруженные силы королевства. "С 28 апреля по 9 мая военно-воздушные силы проведут (учения - ред.) Basfunktionsövning 25 (BFÖ25)... Эти учения - крупные общенациональные учения ВВС... и район учений располагается в центральной части Швеции", - говорится в пресс-релизе ведомства. Согласно публикации, учения будут проходить круглосуточно в районе шведских городов Уппсала и Эскильстуна, расположенных неподалеку от Стокгольма. В пресс-релизе отмечается, что в учениях примут участие около 3 тысяч человек. Кроме того, к ним также присоединятся истребители ВВС Финляндии. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250404/finlyandiya-2009377112.html

https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html

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россия, швеция, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире