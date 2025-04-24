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ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь - РИА Новости, 24.04.2025
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12:40 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vtb-2013160468.html
ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь
ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь - РИА Новости, 24.04.2025
ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь
Самыми популярными категориями кешбэка по картам в минувшем году были покупки в супермаркетах, аптеках, "кешбэк за все покупки", кафе и рестораны, а также... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:40:00+03:00
2025-04-24T12:40:00+03:00
кешбэк
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самыми популярными категориями кешбэка по картам в минувшем году были покупки в супермаркетах, аптеках, "кешбэк за все покупки", кафе и рестораны, а также одежда и обувь, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику. Наибольшие суммы кешбэка за год получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Республики Крым, Севастополя, Республики Коми, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области и Луганской Народной Республики. При этом наибольшую активность в выборе категорий проявляли покупатели из Крыма и Севастополя, ЛНР, Томской и Архангельской областей, Коми, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. "Банковская программа лояльности сейчас – это один из ключевых факторов, влияющих на выбор карты для ежедневного использования", - прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, отметив, что в этом году банк планирует удвоить сумму выплаченного кешбэка.
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кешбэк
Кешбэк
ВТБ: Клиенты выбирают кешбэк по картам за еду, лекарства, одежду и обувь

В ВТБ назвали самые популярные категории кешбэка по картам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самыми популярными категориями кешбэка по картам в минувшем году были покупки в супермаркетах, аптеках, "кешбэк за все покупки", кафе и рестораны, а также одежда и обувь, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику.
Наибольшие суммы кешбэка за год получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Республики Крым, Севастополя, Республики Коми, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области и Луганской Народной Республики.
При этом наибольшую активность в выборе категорий проявляли покупатели из Крыма и Севастополя, ЛНР, Томской и Архангельской областей, Коми, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии.
"Банковская программа лояльности сейчас – это один из ключевых факторов, влияющих на выбор карты для ежедневного использования", - прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, отметив, что в этом году банк планирует удвоить сумму выплаченного кешбэка.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты
3 апреля, 14:01
 
Кешбэк
 
 
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