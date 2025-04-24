Рейтинг@Mail.ru
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vtb-2013160040.html
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ - РИА Новости, 24.04.2025
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:38:00+03:00
2025-04-24T12:38:00+03:00
республика крым
севастополь
россия
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка уже стали около 250 тысяч жителей полуострова. Крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка. С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе приложение. "Мы завершили работы по запуску продаж всех продуктов и услуг ВТБ во всех каналах РНКБ. Уже стартовала активная фаза подготовки к юридическому присоединению, которое запланировано на День России - 12 июня. После этого начнется ребрендинг офисов РНКБ и поэтапный перенос всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. А к концу года все 2 миллиона розничных клиентов РНКБ будут переведены в ВТБ", — отметил Горшков.
https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html
https://ria.ru/20250403/vtb-2009065529.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, севастополь, россия, втб (банк)
Республика Крым, Севастополь, Россия, ВТБ (банк)
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

Жители полуострова Крым оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка уже стали около 250 тысяч жителей полуострова.
Меню выбора операций в офисе страховой компании Росгосстрах в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
ВТБ и "Росгосстрах" определили ключевые риски для имущества бизнеса
15 апреля, 16:42
Крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка.
С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе приложение.
"Мы завершили работы по запуску продаж всех продуктов и услуг ВТБ во всех каналах РНКБ. Уже стартовала активная фаза подготовки к юридическому присоединению, которое запланировано на День России - 12 июня. После этого начнется ребрендинг офисов РНКБ и поэтапный перенос всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. А к концу года все 2 миллиона розничных клиентов РНКБ будут переведены в ВТБ", — отметил Горшков.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты
3 апреля, 14:01
 
Республика КрымСевастопольРоссияВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала