https://ria.ru/20250424/vtb-2013160040.html

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ - РИА Новости, 24.04.2025

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:38:00+03:00

2025-04-24T12:38:00+03:00

2025-04-24T12:38:00+03:00

республика крым

севастополь

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка уже стали около 250 тысяч жителей полуострова. Крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка. С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе приложение. "Мы завершили работы по запуску продаж всех продуктов и услуг ВТБ во всех каналах РНКБ. Уже стартовала активная фаза подготовки к юридическому присоединению, которое запланировано на День России - 12 июня. После этого начнется ребрендинг офисов РНКБ и поэтапный перенос всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. А к концу года все 2 миллиона розничных клиентов РНКБ будут переведены в ВТБ", — отметил Горшков.

https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html

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севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика крым, севастополь, россия, втб (банк)