https://ria.ru/20250424/vtb-2013100487.html
ВТБ рассказал о сроках "кредитного ренессанса"
ВТБ рассказал о сроках "кредитного ренессанса" - РИА Новости, 24.04.2025
ВТБ рассказал о сроках "кредитного ренессанса"
Разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте - "кредитного ренессанса" - в России можно ждать не ранее второго полугодия... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:57:00+03:00
2025-04-24T08:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте - "кредитного ренессанса" - в России можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года, даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года, считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "В случае перехода ЦБ к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года", - сказал он журналистам. При этом Горшков отметил, что розничный кредитный рынок будет во многом "обновленным" - банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет "экзотикой". На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок. "Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", - считает Горшков. По оценке ВТБ, в 2025 году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас ВТБ прогнозирует снижение рынка по итогам года примерно на 30% - до 8,8 триллиона рублей против январского прогноза в 9,1 триллиона рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ВТБ рассказал о сроках "кредитного ренессанса"
ВТБ: "кредитный ренессанс" стоит ожидать не ранее II полугодия 2026 года
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разворота тренда от сберегательной к потребительской модели в розничном сегменте - "кредитного ренессанса" - в России можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года, даже в случае плавного снижения ключевой ставки в конце этого года, считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
"В случае перехода ЦБ
к смягчению политики во втором полугодии этого года, "кредитного ренессанса", по оценке ВТБ, стоит ожидать не ранее второй половины 2026 года", - сказал он журналистам.
При этом Горшков отметил, что розничный кредитный рынок будет во многом "обновленным" - банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет "экзотикой". На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок.
"Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", - считает Горшков.
По оценке ВТБ, в 2025 году рынок розничного кредитования сократится выше ожиданий. Сейчас ВТБ прогнозирует снижение рынка по итогам года примерно на 30% - до 8,8 триллиона рублей против январского прогноза в 9,1 триллиона рублей.