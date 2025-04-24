При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина
Гладков: при атаке дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка пострадала женщина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. Стало известно о женщине, которая пострадала при атаке FPV-дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
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Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от ударов вражеских FPV-дронов повреждены шесть частных домовладений. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника повреждены забор и входная группа частного дома и легковой автомобиль. Ещё один FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
"В селе Байцуры Борисовского района от детонации дрона повреждена кровля частного дома. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано беспилотником... В селе Красный Пахарь от детонации дрона о землю выбиты окна в надворной постройке. Посёлок Уразово Валуйского округа подвергся атаке FPV-дрона", - уточнил глава области.
Кроме того, по словам Гладкова, в селе Красный Октябрь Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждена крыша хозпостройки. Посёлок Красная Яруга атакован вражеским дроном. В результате падения обломков сбитых беспилотников в селе Прелестное Прохоровского района повреждено остекление социального объекта.
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