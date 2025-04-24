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При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина - РИА Новости, 24.04.2025
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19:53 24.04.2025 (обновлено: 19:54 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013279477.html
При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина - РИА Новости, 24.04.2025
При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:53:00+03:00
2025-04-24T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. Стало известно о женщине, которая пострадала при атаке FPV-дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от ударов вражеских FPV-дронов повреждены шесть частных домовладений. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника повреждены забор и входная группа частного дома и легковой автомобиль. Ещё один FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. "В селе Байцуры Борисовского района от детонации дрона повреждена кровля частного дома. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано беспилотником... В селе Красный Пахарь от детонации дрона о землю выбиты окна в надворной постройке. Посёлок Уразово Валуйского округа подвергся атаке FPV-дрона", - уточнил глава области. Кроме того, по словам Гладкова, в селе Красный Октябрь Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждена крыша хозпостройки. Посёлок Красная Яруга атакован вражеским дроном. В результате падения обломков сбитых беспилотников в селе Прелестное Прохоровского района повреждено остекление социального объекта.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ в белгородском селе пострадала женщина

Гладков: при атаке дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. Стало известно о женщине, которая пострадала при атаке FPV-дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
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Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от ударов вражеских FPV-дронов повреждены шесть частных домовладений. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника повреждены забор и входная группа частного дома и легковой автомобиль. Ещё один FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
"В селе Байцуры Борисовского района от детонации дрона повреждена кровля частного дома. В Волоконовском районе село Тишанка атаковано беспилотником... В селе Красный Пахарь от детонации дрона о землю выбиты окна в надворной постройке. Посёлок Уразово Валуйского округа подвергся атаке FPV-дрона", - уточнил глава области.
Кроме того, по словам Гладкова, в селе Красный Октябрь Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждена крыша хозпостройки. Посёлок Красная Яруга атакован вражеским дроном. В результате падения обломков сбитых беспилотников в селе Прелестное Прохоровского района повреждено остекление социального объекта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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