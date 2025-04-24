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Замглавы Харьковской области рассказал об отношении к ЛГБТ* в ВСУ
Замглавы Харьковской области рассказал об отношении к ЛГБТ* в ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Замглавы Харьковской области рассказал об отношении к ЛГБТ* в ВСУ
Военнослужащие ВСУ издеваются над своими сослуживцами с нетрадиционной сексуальной ориентацией на фоне того, что западные страны на Украине активно продвигают... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:39:00+03:00
2025-04-24T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ издеваются над своими сослуживцами с нетрадиционной сексуальной ориентацией на фоне того, что западные страны на Украине активно продвигают ЛГБТ-повестку* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. "При активной поддержке западных стран и неправительственных западных организаций киевский режим целенаправленно продвигает повестку ЛГБТ* в украинском обществе, включая незаконные вооруженные формирования Украины. Однако регулярно всплывают свидетельства насилия в отношении военнослужащих нетрадиционной ориентации, причем часть таких инцидентов замалчивается Киевом для купирования социального напряжения и европейского осуждения", - сообщил Лисняк. По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, в украинских СМИ стал известен случай с такой военнослужащей, как Эвелин Шенбреннер из главного управления разведки МО Украины, заявившей о своей нетрадиционной ориентации. Как отметил Лисняк, ее понизили в звании, запрещали носить шевроны с единорогом и выкладывать видео.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Замглавы Харьковской области рассказал об отношении к ЛГБТ* в ВСУ
Лисняк: украинские военные издеваются над сослуживцами нетрадиционной ориентации
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ издеваются над своими сослуживцами с нетрадиционной сексуальной ориентацией на фоне того, что западные страны на Украине активно продвигают ЛГБТ-повестку* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.
"При активной поддержке западных стран и неправительственных западных организаций киевский режим целенаправленно продвигает повестку ЛГБТ* в украинском обществе, включая незаконные вооруженные формирования Украины. Однако регулярно всплывают свидетельства насилия в отношении военнослужащих нетрадиционной ориентации, причем часть таких инцидентов замалчивается Киевом для купирования социального напряжения и европейского осуждения", - сообщил Лисняк.
По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, в украинских СМИ стал известен случай с такой военнослужащей, как Эвелин Шенбреннер из главного управления разведки МО Украины, заявившей о своей нетрадиционной ориентации. Как отметил Лисняк, ее понизили в звании, запрещали носить шевроны с единорогом и выкладывать видео.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России