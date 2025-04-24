https://ria.ru/20250424/vsu-2013210827.html

В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену

В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.04.2025

В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, бывшего сотрудника правоохранительных органов, передававшего за денежное... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:33:00+03:00

2025-04-24T15:33:00+03:00

2025-04-24T15:33:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, бывшего сотрудника правоохранительных органов, передававшего за денежное вознаграждение украинской военной разведке сведения о дислокации войсковой части ВС РФ в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Курганской области По данным пресс-службы, фигурант был задержан сотрудниками УФСБ в августе 2024 года. Завербованный украинской военной разведкой, осужденный за денежное вознаграждение передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей ВС РФ в зоне СВО, а также об участии в СВО нескольких военнослужащих с их персональными данными. Информация ему была известна в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также от военнослужащих той же войсковой части, с которыми он поддерживал связь после демобилизации. В отношении него расследовалось уголовное по статье 275 УК РФ (государственная измена). "В Курганском областном суде вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, жителю Катайска.… Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250424/sud-2013078610.html

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происшествия, россия, курганская область, катайск