Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vsu-2013210827.html
В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену
В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.04.2025
В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену
Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, бывшего сотрудника правоохранительных органов, передававшего за денежное... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:33:00+03:00
2025-04-24T15:33:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
катайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, бывшего сотрудника правоохранительных органов, передававшего за денежное вознаграждение украинской военной разведке сведения о дислокации войсковой части ВС РФ в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Курганской области По данным пресс-службы, фигурант был задержан сотрудниками УФСБ в августе 2024 года. Завербованный украинской военной разведкой, осужденный за денежное вознаграждение передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей ВС РФ в зоне СВО, а также об участии в СВО нескольких военнослужащих с их персональными данными. Информация ему была известна в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также от военнослужащих той же войсковой части, с которыми он поддерживал связь после демобилизации. В отношении него расследовалось уголовное по статье 275 УК РФ (государственная измена). "В Курганском областном суде вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, жителю Катайска.… Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250424/sud-2013078610.html
россия
курганская область
катайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область, катайск
Происшествия, Россия, Курганская область, Катайск
В Курганской области мужчина получил 13 лет колонии за госизмену

Жителя Курганской области осудили за передачу данных ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Курганской области, бывшего сотрудника правоохранительных органов, передававшего за денежное вознаграждение украинской военной разведке сведения о дислокации войсковой части ВС РФ в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Курганской области
По данным пресс-службы, фигурант был задержан сотрудниками УФСБ в августе 2024 года. Завербованный украинской военной разведкой, осужденный за денежное вознаграждение передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих одной из войсковых частей ВС РФ в зоне СВО, а также об участии в СВО нескольких военнослужащих с их персональными данными. Информация ему была известна в силу выполнения служебных обязанностей в период прохождения военной службы по призыву в данном дивизионе, а также от военнослужащих той же войсковой части, с которыми он поддерживал связь после демобилизации. В отношении него расследовалось уголовное по статье 275 УК РФ (государственная измена).
"В Курганском областном суде вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, жителю Катайска.… Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, а также выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
Совладельцы группы Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кассационный суд пересмотрит дело братьев Магомедовых 28 мая
Вчера, 02:54
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьКатайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала