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Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 24.04.2025 (обновлено: 15:47 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013210658.html
Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе
Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе - РИА Новости, 24.04.2025
Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе
Серьезный ущерб в результате украинских атак нанесен 18 социальным объектам в Рыльском районе, среди них дома культуры и начальная школа, частично повреждены... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:33:00+03:00
2025-04-24T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльский район
курская область
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 24 апр – РИА Новости. Серьезный ущерб в результате украинских атак нанесен 18 социальным объектам в Рыльском районе, среди них дома культуры и начальная школа, частично повреждены библиотека, колледж, детсады, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В четверг Хинштейн сообщил о проведении стратегической сессии, посвящённой Рыльскому району, где вместе с местной властью, депутатами всех уровней, членами инициативных групп и представителями бизнеса обсуждались направления работы по восстановлению пострадавших территорий. "Серьёзный ущерб нанесён 18 социальным объектам: полностью разрушены Рыльский ДК, несколько сельских ДК, начальная школа и другие объекты. Частично повреждены межпоселковая библиотека, ЗАГС, Рыльский авиационный колледж, школы и детские сады", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что на территории района находится 40 объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в ремонте. "Важный объект — усадьба князей Барятинских. С 2021 года здание находится на реконструкции, работы должны были завершиться в этом году, но обстановка внесла свои коррективы. Конечно, памятник федерального значения должен быть в особом фокусе внимания", - добавил врио главы области.
https://ria.ru/20250424/kursk-2013209827.html
https://ria.ru/20250424/kurskaya-oblast-2013072236.html
рыльский район
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рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе

Хинштейн: ВСУ повредили 18 социальных объектов в Рыльском районе Курской области

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 апр – РИА Новости. Серьезный ущерб в результате украинских атак нанесен 18 социальным объектам в Рыльском районе, среди них дома культуры и начальная школа, частично повреждены библиотека, колледж, детсады, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В четверг Хинштейн сообщил о проведении стратегической сессии, посвящённой Рыльскому району, где вместе с местной властью, депутатами всех уровней, членами инициативных групп и представителями бизнеса обсуждались направления работы по восстановлению пострадавших территорий.
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"Серьёзный ущерб нанесён 18 социальным объектам: полностью разрушены Рыльский ДК, несколько сельских ДК, начальная школа и другие объекты. Частично повреждены межпоселковая библиотека, ЗАГС, Рыльский авиационный колледж, школы и детские сады", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что на территории района находится 40 объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в ремонте.
"Важный объект — усадьба князей Барятинских. С 2021 года здание находится на реконструкции, работы должны были завершиться в этом году, но обстановка внесла свои коррективы. Конечно, памятник федерального значения должен быть в особом фокусе внимания", - добавил врио главы области.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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