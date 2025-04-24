https://ria.ru/20250424/vsu-2013210658.html

Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе

Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе - РИА Новости, 24.04.2025

Хинштейн рассказал об ущербе от атак ВСУ в Рыльском районе

Серьезный ущерб в результате украинских атак нанесен 18 социальным объектам в Рыльском районе, среди них дома культуры и начальная школа, частично повреждены... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:33:00+03:00

2025-04-24T15:33:00+03:00

2025-04-24T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльский район

курская область

александр хинштейн

россия

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КУРСК, 24 апр – РИА Новости. Серьезный ущерб в результате украинских атак нанесен 18 социальным объектам в Рыльском районе, среди них дома культуры и начальная школа, частично повреждены библиотека, колледж, детсады, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В четверг Хинштейн сообщил о проведении стратегической сессии, посвящённой Рыльскому району, где вместе с местной властью, депутатами всех уровней, членами инициативных групп и представителями бизнеса обсуждались направления работы по восстановлению пострадавших территорий. "Серьёзный ущерб нанесён 18 социальным объектам: полностью разрушены Рыльский ДК, несколько сельских ДК, начальная школа и другие объекты. Частично повреждены межпоселковая библиотека, ЗАГС, Рыльский авиационный колледж, школы и детские сады", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что на территории района находится 40 объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в ремонте. "Важный объект — усадьба князей Барятинских. С 2021 года здание находится на реконструкции, работы должны были завершиться в этом году, но обстановка внесла свои коррективы. Конечно, памятник федерального значения должен быть в особом фокусе внимания", - добавил врио главы области.

https://ria.ru/20250424/kursk-2013209827.html

https://ria.ru/20250424/kurskaya-oblast-2013072236.html

рыльский район

курская область

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рыльский район, курская область, александр хинштейн, россия