https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html

Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников

Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников - РИА Новости, 24.04.2025

Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников

ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:25:00+03:00

2025-04-24T15:25:00+03:00

2025-04-24T16:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Нам известно, что постоянно проживающее на данной территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности", — рассказал он.При этом ВСУ стягивают к границе военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, уточнил заместитель Виталия Ганчева."На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области", — пояснил Лисняк.По его словам, украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.Как заявил в субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, районы, куда ВСУ пытались зайти в Белгородской области, изолированы, противника ликвидируют.

https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html

https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф