Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников
Замглавы Харьковской области Лисняк: ВСУ стягивают наемников к Великому Бурлуку
© Getty Images / Finnbarr WebsterПодготовка военных к боевым действиям на Украине
© Getty Images / Finnbarr Webster
Подготовка военных к боевым действиям на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Нам известно, что постоянно проживающее на данной территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности", — рассказал он.
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При этом ВСУ стягивают к границе военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, уточнил заместитель Виталия Ганчева.
"На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области", — пояснил Лисняк.
По его словам, украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
Как заявил в субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, районы, куда ВСУ пытались зайти в Белгородской области, изолированы, противника ликвидируют.
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