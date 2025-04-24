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Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 24.04.2025 (обновлено: 16:28 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html
Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников
Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников
ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:25:00+03:00
2025-04-24T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
белгород
вооруженные силы украины
украина
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Нам известно, что постоянно проживающее на данной территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности", — рассказал он.При этом ВСУ стягивают к границе военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, уточнил заместитель Виталия Ганчева."На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области", — пояснил Лисняк.По его словам, украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.Как заявил в субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, районы, куда ВСУ пытались зайти в Белгородской области, изолированы, противника ликвидируют.
https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html
https://ria.ru/20250417/naemnik-2011733994.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников

Замглавы Харьковской области Лисняк: ВСУ стягивают наемников к Великому Бурлуку

© Getty Images / Finnbarr WebsterПодготовка военных к боевым действиям на Украине
Подготовка военных к боевым действиям на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Finnbarr Webster
Подготовка военных к боевым действиям на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают все больше иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Нам известно, что постоянно проживающее на данной территории количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности", — рассказал он.
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При этом ВСУ стягивают к границе военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, уточнил заместитель Виталия Ганчева.
"На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук, расположенного вблизи границы Белгородской области", — пояснил Лисняк.
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По его словам, украинские боевики занимают дома жителей харьковских сел, которые сейчас начинают возвращаться из областного центра после принудительного переселения.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
Как заявил в субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, районы, куда ВСУ пытались зайти в Белгородской области, изолированы, противника ликвидируют.
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