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"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 24.04.2025 (обновлено: 16:07 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013187293.html
"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье
"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.04.2025
"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье
Российские войска нанесли поражение четырем украинским бригадам в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:58:00+03:00
2025-04-24T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение четырем украинским бригадам в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке. При этом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили:Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html
курская область
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье

Минобороны: "Север" нанес поражение бригадам ВСУ близ Горналя и Олешни

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение четырем украинским бригадам в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
При этом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили:
  • более 150 солдат;
  • боевая бронемашина;
  • артиллерийское орудие;
  • два миномета;
  • пусковая установка РСЗО;
  • десять автомобилей.
Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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