https://ria.ru/20250424/vsu-2013187293.html

"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье

"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 24.04.2025

"Север" нанес поражение формированиям бригад ВСУ в курском приграничье

Российские войска нанесли поражение четырем украинским бригадам в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:58:00+03:00

2025-04-24T13:58:00+03:00

2025-04-24T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение четырем украинским бригадам в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — говорится в сводке. При этом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по противнику в районах сел Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.Потери ВСУ в курском приграничье за сутки составили:Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html

курская область

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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)