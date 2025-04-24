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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в курском приграничье - РИА Новости, 24.04.2025
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13:34 24.04.2025 (обновлено: 13:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013179456.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в курском приграничье
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в курском приграничье - РИА Новости, 24.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в курском приграничье
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:34:00+03:00
2025-04-24T13:46:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, пусковую установку РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75860 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2285 боевых бронированных машин, 2775 автомобилей, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250424/svo-2013154890.html
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россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в курском приграничье

Минобороны: в курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 150 боевиков

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, пусковую установку РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
Вчера, 12:21
Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75860 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2285 боевых бронированных машин, 2775 автомобилей, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Уничтожение пунктов размещения личного состава ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
Вчера, 08:30
 
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